Becsapósak a halálozási statisztikák

Nyilvános bocsánatkérést vár el Juraj Kopácek, a Szlovák Tudományos Akadémia Orvosbiológiai Központja virológiai intézetének tudományos igazgatója a pénzügyminisztertől.

A tudós szerint az ex-kormányfő pénteki budapesti sajtótájékoztatóján megkárosította az intézet hírnevét, megvetette munkájukat, és megalázta az intézet kutatóit. Kopácek azt is hangsúlyozta, hogy a Szputnik V orosz koronavírus elleni vakcina vizsgálatával még a Matovic-kormány egészségügyi minisztériuma bízta meg az akadémiai intézetet. Amint arról beszámoltunk , a jelenlegi Heger-kormányban pénzügyminiszteri tisztségben dolgozó Igor Matovic pénteken Budapesten tárgyalt Orbán Viktorral és Szijjártó Péterrel, segítséget kért és kapott arra vonatkozóan, hogy magyar nemzetközi akkreditációval rendelkező laboratórium vizsgálja be a Szputnyikot, mert az orosz gyártó arra hivatkozva bontana szerződést és kéri vissza a már leszállított 200 ezer adag vakcinát, hogy a szlovák labornak nincs meg a megfelelő minősítése és vizsgálataival komoly presztízskárt okozott az oltóanyagnak. A pozsonyi labor ugyanis jelezte, nem rendelkezik a megfelelő dokumentációval, a Szlovákiába érkezett oltóanyag pedig nem azonos azzal, amit az oroszok az uniós engedélyezéshez benyújtottak. A szlovák intézet és az Állami Gyógyszer-ellenőrzési Ügynökség mellett sorra állnak ki tudósok és politikusok, jelezve, az intézmények felelősségteljesen, szakmai módon, és függetlenül jártak el, és emlékeztetnek, hogy Matovic, még kormányfőként titkosított mindent az orosz vakcina behozatalával kapcsolatosan. Matovic budapesti vizitje újra felmelegítette a koalíciós feszültségeket is. A pénzügyminiszter ugyanis példátlan módon, a külügy és a budapesti szlovák nagykövetség mellőzésével tárgyalt a magyar kormánytagokkal. Az előző kormány bukását is elsősorban a SaS koalíciós párt és a Matovic közötti feszültség okozta, a külügyet a Heger kabinetben is a SaS vezeti, Ivan Korcok külügyminiszter pedig azonnal tiltakozott is a történtek miatt. Az ex-kormányfő pártja, az OLANO magyar képviselőjével, Gyímesi Györggyel együtt tárgyalt Orbánékkal, a magyar nemzetiségű politikus pedig azt állította, hogy az egyeztetés előfeltétele volt a budapesti nagykövetség mellőzése. A Szijjártó Péter vezette magyar külügy hallgat a kérdésben, de ha valóban ilyen feltételt szabott volna Budapest, az is példátlan lenne a diplomáciatörténetben.