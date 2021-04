Több mint 40 ember halt meg a „bika” miatt csaknem egy év alatt

A veszélyes anyagot árusítók ellen május óta több száz eljárás indult.

Már több mint negyvenen haltak meg a bika néven ismertté vált kábítószer miatt – számolt be róla az RTL Híradó. A bika olyan idegméreg , amely kómaszerű állapotot okoz, károsítja az agyat, és gyorsan halált okozhat . Először tavaly májusban foglalt le belőle a rendőrség egy nagyobb mennyiséget, a narancssárga téglapor-szerű agyagot egy dílernél találták. A rendőrség most részleteket árult el a szer első áldozatáról, aki 22 éves volt, és miután fogyasztott a drogból, buszra szállt. Akkor lett rosszul, amikor leszállt a járműről. Az egyik utas orvos volt, de ő sem tudott már a fiatalemberen segíteni. Csaknem egy év alatt már több mint negyven ember halált okozta az olcsó drog. Többnyire Budapesten és az észak-keleti megyékben bukkant fel. A szakértő szerint sokszor a dílerek sem tudják, hogy milyen szert rendelnek, főként Kínából. A veszélyes anyagot árusítók ellen május óta több száz eljárás indult. Az új pszichoaktív szerekkel kereskedők egyébként egy törvénymódosítás miatt idén már súlyosabb büntetést kaphatnak. Így akár 15 évre is ítélhetik őket.