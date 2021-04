Mindenki megfertőződött koronavírussal a nagymama születésnapi összejövetelén

Miközben az ellenzék keleti vakcinákkal szembeni fenntartásait "oltásellenességnek" állatja be a Fidesz, elzárkózik a jobbító szándékú ötletektől.

Folytatódott a kormány és ellenzék közötti perpatvar, miután szombaton közös nyilatkozatban kérték az ellenzéki pártok a kormánytól, hogy a jövőben legyen elegendő a háziorvosoktól kérni a védőoltást. Indoklásuk szerint a kötelező regisztráció nélkül gyorsabban és szélesebb körben lehetne beoltani mindenkit. A kabinet azonban mereven elzárkózik a javaslattól, Dömötör Csaba államtitkár a Facebook-oldalán arról írt, hogy „ellenzéki nyilak zúdulnak az oltási programra”. A vita parttalanságát mutatja, hogy bár az ellenzék a háziorvosokhoz irányítaná az oltásra jelentkezőket, Dömötör szerint a regisztráció eltörlése azt eredményezné, hogy a háziorvosok nem tudnák, kik kérik az oltást. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma pedig közleményben nevezte kétszínűnek, hogy a regisztráció eltörlését olyan politikusok is kérik, akik korábban már regisztráltak és kaptak oltást. A vita akkor éleződött ki – miután különösen a DK a politikai nyomásra született hatósági engedélyezés miatt bírálta a kínai és az orosz szert –, hogy a Fidesz kampányt indított az „oltásellenes baloldal” ellen. Pénteken Orbán Viktor rádiónyilatkozatában, azt mondta, az „oltásellenességüket” bizonyítja, hogy idén „beadtak egy olyan határozati javaslatot, (...) törvényjavaslatot, amiben az volt benne, hogy a magyar parlament tiltsa be a kínai és az orosz vakcinát”. Ám a parlamenti beadványokat átnézve, nem találtunk ilyen előterjesztést. A DK, a Párbeszéd és az MSZP frakciója kérdésünkre jelezte: bár az ellenzék kezdeményezte január végén egy vizsgálóbizottság felállítását a vakcinák beszerzéséről, a „betiltás” fel sem merült. A beadvány szövegében utalás van arra, hogy az ellenzék az Európai Gyógyszerügynökség által jóváhagyott vakcinákat támogatna, de az is szerepel, hogy támogatják az oltásokat. Ezen felül a DK-s Arató Gergelynek (DK) volt törvényjavaslata, ami a szabad vakcinaválasztást szorgalmazta volna, azonban az sem szólt a keleti szerek betiltásáról. Harangozó Tamás, az MSZP frakcióvezető-helyettese a Népszavának nyilatkozva emlékeztetett, hogy bár Markus Söder bajor miniszterelnök bejelentését - miszerint ők is venni akarnak az orosz szerből - a vakcinabeszerzések igazolásaként mutatja be a Fidesz, a legfontosabbat nem említik. Csak akkor vásárolnak a bajorok, ha a Sputnyik V-t engedélyezi az Európai Gyógyszerügynökség (EMA).