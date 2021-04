Lebalf***ozta a kormányközeli blog Karácsony Gergelyt

Az országos tisztifőorvos hangsúlyozta, nem változtatnak a kínai vakcina alkalmazásán.

Magyarország oltási tervét fokozatosan és folyamatosan hajtja végre - mondta el az országos tisztifőorvos az operatív törzs hétfői nyilvános fellépésén. Müller Cecília hangsúlyozta, ez a teljesítmény Európában is kiemelkedő, mivel a lakosság 29 százaléka már védetté vált. Azon tanárok, akik nem tudtak élni valamilyen okból kifolyólag az oltással, kapnak még egy sms-t, hogy felvehessék a vakcinát. Jelezte, kedden is várnak vakcinákat, ez a Janssen készítménye, ami 28 ezer adagot jelent. Az országos tisztifőorvos örömét fejezte ki amiatt, hogy jelentős az oltakozási kedv.

Az idősebb korosztály figyelmét pedig felhívta arra, vigyázzanak azokra, akik még védtelenek a vírussal szemben. Közel vagyunk ahhoz, hogy 3 millió beoltott legyen. Egyfajta versenyfutás van a lakosság átoltottsági mértéke és a vírus terjedése között. Ezt a versenyt kell megnyerni azáltal, hogy minél többeket immunizáljunk. A fertőzöttek számáról szólva elmondta, hogy az mérséklődött, ugyanakkor a kórházi kezelésre szorulók száma még mindig magas.



elmondta, az egyes embereknél az oltásra adott reakciók azt jelentik, hogy beindult az ellenanyag termelés. Azt tanácsolta, lázcsillapító mindig legyen otthon és érdemes az oltás után egy nap pihenést beiktatni.

Fontosnak nevezte, hogy tartsuk be a higiénés szabályokat. Hozzátette, sok hír kering az egyes vakcinákról - utalt a kínai készítményekkel kapcsolatos megnyilvánulásokra. Müller Cecília mindenkit arra kért, fogadják el azokat az oltásokat, amelyeket a magyar hatóságok engedélyeztek. Nyomatékosította, csak akkor változtatnak a készítmény használatával kapcsolatban, ha hivatalos közlés érkezik. Ha ez nem történik meg, nincs ok a módosításokra. Példaként az AstraZeneca készítményét említette. Hangsúlyozta, ha szükséges, akkor bármelyik vakcina alkalmazását módosítják. A tájékoztató elején Kiss Róbert rendőr alezredes elmondta, 2009 maszk nélküli embert találtak a hétvégén, a kijárási tilalmat 868-an szegték meg. Emellett lecsaptak egy 17 tagú zenekar próbájára is a fővárosban. Szokás szerint csak a fideszes médiabirodalomba tartozó orgánumok kérdései hangozhattak el. Ezek közül az egyikre Müller Cecília