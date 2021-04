Elhunyt Rácz Sándor István

A főszerkesztő szerint a történelmi múlttal való őszinte szembenézések sem hiányoznak majd.

Szeptembertől katolikus történelem- és irodalomtankönyvekből is tanulhatnak a gimnáziumok, szakgimnáziumok és technikumok 9. és 10. évfolyamos tanulói - közölte a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) titkársága hétfőn az MTI-vel.

Az állami hírügynökség azt írta, a Szent István Társulat kiadásában megjelent tankönyvek, feladat- és szöveggyűjtemények megfelelnek a 2020-as Nemzeti alaptanterv követelményeinek, illetve a kerettantervi előírásoknak. Az ingyenes, bármely magyar középiskola által választható tankönyvek szerepelnek a 2021. évi állami tankönyvjegyzéken - olvasható a közleményben. A megjelent kötetek egy készülő, teljes katolikus tankönyvcsalád első darabjai, amelynek kidolgozását a Katolikus Pedagógiai Intézet koordinálja - tették hozzá. Kovács Örs, a történelemtankönyvek főszerkesztője azt írta, a tankönyvek a keresztény értékrend szemszögéből is elmagyarázzák a történelmi összefüggéseket és bővebben jelenítenek meg vallás- és egyháztörténeti témákat, ugyanakkor nem hiányoznak belőlük a "történelmi múlttal való őszinte szembenézések sem". Hozzátette: a tankönyvsorozat kidolgozásakor az elsődleges szempont a szakmai hitelesség, a pontosság és a naprakészség volt. Igyekeztek a legújabb kutatások eredményeit beemelni a tankönyvekbe. Emellett például a közvélemény érdeklődésére kiemelten számot tartó magyar őstörténeti témát is próbálták "kiegyensúlyozottan, a tudományosság messzemenő szem előtt tartásával, több oldalról megközelíteni" - jegyezte meg. Kovács Örs kitért arra is: a papíralapú tankönyvekhez digitális tanári kézikönyv, feladatbank és okostankönyv is tartozik. Az irodalomtankönyvek főszerkesztője S. Pásztor Judit. A közlemény szerint a kronologikus felépítésű tankönyvek "alapkoncepciója az olvasás megszerettetése, valamint az irodalom ön- és világmegértésünkben játszott szerepének felismertetése". Az egyes fejezeteket minden esetben művelődéstörténeti összefoglaló lecke vezeti be, a leckék végén szereplő Kitekintés-modul a művek, műfajok és motívumok hatástörténeti vagy intertextuális szövegpárhuzamaira, míg az Érdekesség-modul a tágabb kulturális vonatkozásokra mutat rá. A leckéket szóbeli és írásbeli szövegalkotási feladatok zárják. Hozzátették:

a keresztény szemléletű irodalomkönyvek értéket és minőséget kívánnak közvetíteni, ez fontos szempont volt egy-egy alkotó életművének bemutatásakor, a művek kiválasztásakor.

A tankönyvi leckékben szereplő QR-kódok a teljes mű elolvasására és az okoseszközök használatára bátorítják a diákokat. A tankönyvekben vannak továbbá motivikus leckék. A Tudás+ ikonnal jelzett, tankönyvenként 14 kiegészítő lecke a tehetséggondozást szolgálja. Ezekből a szaktanár saját pedagógiai céljainak, a tanulók adottságainak és érdeklődésének figyelembevételével választhat - írták.