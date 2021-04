Sok szülő a nyitás ellenére sem engedné iskolába, óvodába a gyerekét

Az oktatási-nevelési intézmények jövő hétre tervezett nyitását csak 10 százaléknyian tartják biztonságosnak.

Néhány nap alatt több mint 85 ezren töltötték ki a Szülői Összefogás Gyermekeink Jövőjéért Közösség kérdőívét az április 19-re tervezett óvoda- és iskolanyitásról, s a válaszadók 76,3 százaléka azt jelezte: nem kifejezetten tartják biztonságosnak az intézmények újranyitását. A szervezet április 6. és 9. között mérte fel a szülők véleményét, s mint az eredményekről szóló elemzésükben írják, a válaszadók területi eloszlása tükrözi az országos népességeloszlást, a főváros és a vidék, valamint a megyék tekintetében egyaránt. Miután a kormány a múlt héten úgy döntött, jövő héten az óvodák és az általános iskolák nyitnak, a középiskolákban május 10-étől folytatják a tantermi oktatást, a gimnáziumokra vonatkozó adatokat az elemzésben végül nem közölték. Az viszont kiderült: az óvodás és az általános iskolás gyerekek szüleinek mindössze 10 százaléka tartja teljesen biztonságosnak, hogy egy hét múlva kinyissanak az intézmények. A szülők 29,4 százaléka bizonytalan abban, hogy visszaengedi-e a gyermekét az iskolába április 19-én. Mindössze 34,7 százalék jelentette ki, hogy biztosan visszaengedi, 33,5 százalék azonban nem akarja visszaengedni. A felmérés arra is rámutatott, hogy kevesen (9,4 százalék), de vannak olyan szülők, akik annak ellenére elengednék gyermekeiket az iskolába, hogy azt nem tartják biztonságosnak. Mindemellett a szülőknek mindössze 8,9 százaléka jelezte, hogy igénybe vennének gyermekfelügyeletet a bölcsődékben, óvodákban, iskolákban. A szülői közösség ugyanakkor arra is felhívta a figyelmet, a cselekvési szándékokat felülírhatják külső kényszerek. Jelenleg ugyanis nem a szülők szabad döntése, hogy a járványhelyzetben elküldik-e gyerekeiket iskolába, csakis az intézményvezetők dönthetnek arról, engedélyezik és igazolják-e a távolmaradást, vagy sem. Noha a hétvégén Maruzsa Zoltán köznevelési államtitkár is azt nyilatkozta, ha egy szülő úgy dönt, hogy a járványügyi helyzetre hivatkozva nem viszi be gyermekét az iskolába, akkor ez igazolt hiányzásnak tekinthető, a kérdőívet kitöltő szülők 20,4 százaléka mégis arról számolt be, hogy esetükben az intézményvezető korábban sem fogadta el a hiányzás indokaként a járványhelyzetre hivatkozó szülői igazolást. A felmérésben résztvevő 85 ezer szülő 87,6 százaléka azt is kijelentette: szükségesnek tartanák, hogy a gyerekekkel otthon maradni kényszerülő szülők állami bértámogatásban részesüljenek. A szülői szervezet petíciót is indított annak érdekében, hogy maradjanak zárva a köznevelési intézmények és kapjanak támogatást az otthon maradó szülők.