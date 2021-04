Budapest a rendező város, de a kormány kizárja a labdarúgó Eb szervezéséből

Koronavírus-fertőzések miatt a tervezett május 10. helyett 16-án ér véget az észak-amerikai profi jégkorongliga alapszakasza az Északi-divízióban.

Eddig 49 mérkőzést kellett más időpontban rendezni az észak-amerikai profi jégkorongliga, az NHL alapszakaszában. Minden esetben koronavírus-fertőzés miatt kényszerültek módosításra a sorozat szervezői. Már a szezon is jelentős késéssel, a szokásos szeptember helyett csak idén január 21-én kezdődött. A csoportbeosztások is megváltoztak a korábbi évekhez képest, az újak kialakításánál az volt a fő szempont, hogy minél kevesebbet kelljen utazniuk az együtteseknek, ezzel is csökkentve a fertőzésveszélyt. Az eddigi halasztásokat még elbírta a versenynaptár, ám a Vancouver Canucksnál kitört járvány után eldőlt, nem tarthatóak a tervezett időpontok: a kanadai csapatnál 21 játékosnak és 4 stábtagnak lett pozitív a koronavírustesztje március közepén, többségük valóban megbetegedett, csak néhányan maradtak tünetmentesek. A kanadai csapat minimum hat mérkőzését nem tudta a tervezett időpontban lejátszani, de ez a szám még nőhet. Bár a játékosok már felépültek, vasárnap újrakezdték az edzéseket is, a helyi egészségügyi hatóság még nem engedélyezte a bajnoki szereplés folytatását. A vancouveriek hivatalos honlapjának tájékoztatása szerint a klub létesítményei teljes fertőtlenítés után vasárnap nyitottak ki ismét, a csapat pénteken szeretné lejátszani következő bajnoki mérkőzését az Edmonton Oilers ellen. „Több egyeztetésre kerül sor a napokban az orvosi stábunk és a liga vezetői között is, körültekintően és felelősen kell eljárni ebben a témában – hangsúlyozta Jim Benning, a vancouveri klub általános igazgatója. - Csapatunk akkor játssza le a következő bajnoki találkozóját, ha erre minden illetékes szerv engedélyt ad és száz százalékig biztosak lehetünk benne, hogy a betegségen átesett játékosaink már nem fertőznek. Ennek megállapítása érdekében az összes szükséges vizsgálatot elvégeztük.” Jim Bovard csapatorvos elmondta, hogy a fertőzöttek adatait, a rajtuk elvégzett vizsgálatok dokumentációját elküldte az illetékes járványügyi hatóságnak. Minden fertőzöttnek negatív a vírustesztje, Bovard szerint nincs egészségügyi akadálya a Canucks pályára lépésének. A vancouveri csapat azonban csak akkor folytathatja szereplését a bajnokságban, ha erre megkapja a hatósági engedélyt is.

„Az NHL folyamatosan figyeli és elemzi a szezon eseményeit, a rájátszás időpontját pedig úgy állapítja meg, hogy egyetlen csapat sem kerüljön hátrányba a többiekkel szemben” – írta közleményében a liga. A vancouveri megbetegedések miatt az Északi-divízióban – ahol csak kanadai csapatok (Calgary Flames, Edmonton Oilers, Montreal Canadiens, Ottawa Senators, Toronto Maple Leafs, Winnipeg Jets és Vancouver Canucks) találhatók – a tervek szerint május 16-ig tart majd az alapszakasz. A Nyugati- és a Közép-divízióban május 10., a Keletiben május 11. az első szakasz végének tervezett időpontja. Az itt szereplő csapatok azt szeretnék, ha a rájátszással nem kellene megvárniuk az Északi-divízióban az alapszakasz végét. Az indoklás szerint a játékosok kiesnek a ritmusból, ha heteken át két-három naponta játszanak, ehhez szoktak hozzá és hirtelen jön egy hosszabb szünet. „A liga vezetősége megvizsgálja annak lehetőségét, hogy a korábban végző csoportokban esetleg hamarabb el lehessen kezdeni a rájátszást, a koronavírus miatt naponta változik a helyzet, új kihívásokkal szembesülünk, de minden körülmények között arra törekszünk, hogy a csapatok érdekei ne sérüljenek” – reagált az NHL.