Marad a Sinopharm-protokoll, nem lép a kormány

Egy önkéntes vizsgálattal gyorsan tisztázható lenne, megnyugtató-e a kínai vakcinával beoltott honfitársaink ellenanyagszintje – mondta lapunknak Rusvai Miklós virológus. A kormány nem lép.

Nem változtatnak a Sinopharm oltási protokollján – jelentette be Müller Cecília országos tisztifőorvos hétfőn, miután ellentmondásos hírek jelentek meg a kínai vakcináról. Mint arról beszámoltunk, szombaton adott hírt az AP hírügynökség arról, hogy a Kínai Járványügyi és Betegségmegelőzési Központ igazgatója, Kao Fu egy konferencián azt mondta: „Nem nyújtanak nagyon magas fokú védelmet az inaktivált víruson alapuló oltások.” Ezek közé tartozik a Sinopharm is, amelyet Magyarországon is használnak. Nem sokkal később azonban a kínai járványügyi központ már félreértésnek nevezte Kao Fun-t idéző cikkek állításait a kormánylapban. Itt érdemes felidézni: március közepén a Wall Street Journal is beszámolt arról, hogy az Egyesült Arab Emírségekben néhány pácienst már a harmadik adaggal oltanak, mert a vizsgálatban részt vevő orvosok beszámolói szerint a Sinopharm-vakcina második dózisa után többek szervezetében nem termelődött elegendő ellenanyag. Eddig a kínai Sinopharm vakcinával körülbelül 500-600 ezer magyar ember olthattak be, és többekben kétségeket ébresztettek a vakcina hatásosságáról szóló hírek, aggódnak, van-e és ha igen, milyen mértékű védettségük a koronavírus ellen. A vakcina hatásosságával kapcsolatos hír megjelenése óta sorra születnek a bejegyzések közösségi médiában, többen állami költségen elvégzett tesztet követelnek. Mások a vakcinával kapcsolatos bővebb információkat hiányolták. Müller Cecília közlése szerint a Sinopharm oltási protokolljának változtatására csak a gyártó vagy valamely hatóságtól jövő hivatalos dokumentum alapján lenne mód, ilyen azonban nem érkezett. Hozzátette: ha tudományos bizonyítékok lesznek arra, hogy változtatni kell a kínai vakcina protokollján, akkor azoknak megfelelően döntenek erről. A Népszava megkérdezte az operatív törzstől, hogy kértek-e a kínai kormánytól hivatalos tájékoztatást a kínai járványügyi szakértő oltások hatékonyságával kapcsolatos nyilatkozata után. Nem kaptunk választ erre a kérdésre. Ahogy arra sem, elképzelhető-e, hogy harmadik adagot kaphatnak az ezzel a szérummal oltottak? Az állami protokoll-korrekciónak kicsi a valószínűsége, hiszen a kínai járványügyi központ már néhány órán belül félreértésnek nevezte a Kao Fun-t idéző cikk állításait. Arra se nagyon lehet számítani, hogy a tudományos világ majd automatikusan megszűri a pro vagy kontra állításokat. „A kínai járványügyi hatóság embere most bemondott valamit, amit se igazolni, sem megcáfolni nem tudunk, mert ez az oltóanyag kikerülte az európai transzparens engedélyezési eljárást. A Sinopharmról elismert szaklapban sem jelent meg tudományos közlés” – magyarázta a helyzet fonákságát lapunknak egy virológus. Jó lenne, ha látnánk a tényeket! – mondta lapunknak Rusvai Miklós virológus. Szerinte egy önkénteseken végzett reprezentatív vizsgálattal gyorsan tisztázható lenne, hogy a kínai vakcinával beoltott honfitársainknak megnyugtató-e az ellenanyagszintjük. S ha nem, akkor arra reagálni kell. A szakember hangsúlyozta: az olyan elölt vírust tartalmazó vakcinák, mint amilyen a Sinopharm is, biztonságos, ártalmatlan készítmények. Az oltóanyag klinikai próbái alatt is több alkalommal három adagot adtak a vakcina-tesztelésén és így értek el vele nagy arányú védettséget. Most is az lenne a megoldás, hogy akinek a szervezetében nem kellő az ellenanyag szint, az kapjon egy harmadik adagot. Akár a Sinopharmból, akár más gyártó vakcinájából. Ugyanis bármilyen más oltóanyaggal kiváltható a harmadik adag. Van már tapasztalat is hasonló oltásmixekre, ezek mindegyike eddig csak növelte a hatékonyságot. Megjegyezte: az ellenanyag kimutatására sok patikában gyorsteszt is kapható, de teljes bizonyságot az úgynevezett ELISA teszt adhat, ami viszont nincs kereskedelmi forgalomban.