IDEA: továbbra is fölényben az ellenzék

Kórházban 10 818 koronavírusos beteget ápolnak, közülük 1 209-en vannak lélegeztetőgépen.

2837 az új fertőzöttek száma, ezzel a járvány kezdete óta összesen 728 078-ra nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Meghalt 272, többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 23 980-ra emelkedett – írja a koronavirus.gov.hu . A gyógyultak száma jelenleg 431 124, az aktív fertőzötteké pedig 272 974-re emelkedett. Kórházban 10 818 koronavírusos beteget ápolnak, közülük 1 209-en vannak lélegeztetőgépen. Hatósági házi karanténban 43 532-en vannak, a mintavételek száma 4 976 613-ra nőtt. Az oldal térképe szerint eddig Budapesten (133 715) és Pest megyében (101 625) regisztrálták a legtöbb fertőzöttet. Ezt követi Győr-Moson-Sopron (40 692), Borsod-Abaúj-Zemplén (40 578) és Hajdú-Bihar megye (38 646). A fertőzésben legkevésbé érintett megye Zala (16 001).

Folyamatosan zajlik az oltás, a beoltottak száma 2 969 647, közülük 1 250 582-en már a második oltást is megkapták. Magyarország a második az uniós oltási ranglistán. Közölték, hogy a járvány harmadik hullámának tetőzése érzékelhető, de még most is nagyon sokan fertőződnek meg, ezért a védelmi intézkedések betartása továbbra is fontos. Kedden Pfizer, AstraZeneca, Szputynik oltóanyagok érkeznek, és megérkezik a Janssen első szállítmánya is. A háziorvosoknál és a kórházi oltópontokon folytatódik a regisztráltak oltása.