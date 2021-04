A pedagógusok többsége sem támogatja az áprilisi iskolanyitást

Ennek ellenére nagyobb részük bemenne dolgozni, ha muszáj.

A pedagógusok 87 százaléka nem szeretne visszatérni a tantermi oktatáshoz április 19-én - derült ki a Pedagógusok Szakszervezete és a 21 Kutatóközpont reprezentatív felméréséből, amit egy 9500 fős mintán végeztek. Ugyanakkor 54 százalékuk annak ellenére is visszamenne az iskolába, óvodába, hogy nem támogatják a nyitást - erre leginkább a hivatástudatuk és az állásféltés ösztökéli őket. Az újranyitással a pedagógusok mindössze 7 százaléka ért egyet. A felmérésben résztvevők mindössze 21 százaléka válaszolt úgy, hogy iskolanyitás esetén közölni fogja a munkáltatójával, hogy továbbra is csak tantermen kívüli munkarendben hajlandó folytatni az oktatást. Vannak (12 százalék), akik inkább táppénzre mennének. A teljes munkamegtagadásba a pedagógusok csupán 3 százaléka állna bele. A kérdőívben kíváncsiak voltak a pedagógusok biztonságérzetére is: 74 százalékuk válaszolt úgy, hogy egyáltalán nem, vagy inkább nem érezné magát biztonságban, ha április 19-e után jelenléti oktatásban kellene folytatniuk munkájukat. Mindössze a válaszadók 10 százaléka mondta azt, hogy teljesen biztonságban éreznék magukat az intézményekben. A biztonságérzetet nagyban befolyásolja, a pedagógusok megkapták-e az oltást. Azok körében egyértelműen magasabb a biztonságérzet, akik már mindkét oltásukat megkapták. Ugyanakkor azok többsége (75 százaléka), akik a pedagógusok oltási kampányának első körében (április 1-3. között) megkapták első oltásukat, továbbra sem érzik magukat biztonságban. A felmérésből az is kiderült, a pedagógusok még maguknál is jobban féltik a diákokat: 81 százalékuk gondolja úgy, hogy tanítványaik egyáltalán nem, vagy inkább nem lennének biztonságban a jelenléti oktatásban. Az intézmények lehetséges újranyitásával kapcsolatban bizonytalanok a pedagógusok. A legnagyobb arányban (49 százalék) azt támogatnák, ha csak akkor nyitna ki minden oktatási és nevelési intézmény, miután a fertőzöttek száma 100 ezer lakosra vetítve 100 alá csökkenne hetente. Hasonló kutatást végzett a szülők körében a Szülői Összefogás Gyermekeink Jövőjéért Közösség, amely azt mutatta: a szülők 76 százaléka nem tartja biztonságosnak az iskolák, óvodák jövő hétre tervezett újranyitását.