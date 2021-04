Nyáron már uniós igazolvánnyal utazhatunk

A javasolt “digitális okmány” azoknak járna, mégpedig ingyen, akik kaptak Covid19 elleni védőoltást, vagy produkáltak egy negatív tesztet vagy már felgyógyultak a fertőzésből.

Június végére elkészülhet az uniós szintű védettségi igazolásról szóló jogszabály, közölte Dider Reynders illetékes biztos az Európai Parlament egyik szakbizottságában. A jogalkotók a rendeletet gyorsított eljárásban fogják jóváhagyni, hogy a kontinens lakói nyáron már szabadon utazhassanak, és ne kelljen országonként eltérő adminisztratív és egyéb korlátozásokkal számolniuk, ha átlépik a határokat. A javasolt “digitális zöldigazolvány” azoknak járna, mégpedig ingyen, akik kaptak Covid19 elleni védőoltást, vagy produkáltak egy negatív tesztet vagy már felgyógyultak a fertőzésből. Így azok is részesülnének az előnyeiből, akiket valamilyen oknál fogva nem oltottak be. Didier Reynders szerint a dokumentumot éppen azért helytelen “vakcina útlevélnek” nevezni, mert nem csak a beoltottak számára teremtené meg a zökkenőmentes utazás lehetőségét. A tanusítvány érvényességét a tagállamok állapítanák meg az aktuális tudományos eredményekre támaszkodva. Az előterjesztő mindössze azt javasolja, hogy a betegségből kigyógyult személyek 180 napra kaphassák meg. Az előterjesztés értelmében az igazolvánnyal együtt járó jogosultságokat eleve csak az Európai Gyógyszerügynökség által jóváhagyott szerrel beoltott személyek élvezhetnék, de a tagállamok saját hatáskörben elfogadhatnának egyéb vakcinákat is, például az orosz Szputnyik V-t vagy a kínai Sinopharmot. Az uniós biztos hozzátette: egyelőre nem tudni, hogy az oltóanyagok meddig biztosítanak immunitást. A szakbizottsági vitában néhány képviselő figyelmeztetett a védettségi igazolványon feltüntetett adatok szabályszerű tárolásának fontosságára, illetve a digitális és papír formájú okmány hamisíthatóságának a megakadályozására. Többen felvetették, hogy EU szinten kéne biztosítana a teszteléshez való könnyebb hozzáférést például úgy, hogy mindenki kap néhány ingyen tesztet, vagy maximálják a teszt árát. A képviselők kifogásolták, hogy a javaslat szabad utat adna a tagállamoknak korlátozó intézkedések fenntartására, például karantén elrendelésére.