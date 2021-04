Marad a privát tesztelés

Magánúton 10-20 ezerért elvégeztethető olyan vizsgálat, ami a kínai vakcina hatásosságát is képes mérni, de szakemberek szerint nem érdemes túl korán kérni.

Miután több országban kétségek merültek fel, hogy elegendő védettséget ad-e a Sinopharm vakcina két oltása, illetve szükség van-e harmadi dózisra, megkérdeztük a kormányzatot és az operatív törzset is, hogy reagálnak-e a helyzetre. Azaz készülnek-e olyan vizsgálatra, amely reprezentatív módon megnézi: elegendő ellenanyag képződik-e a kínai vakcinával oltottak szervezetében. Lapunknak Rusvai Miklós virológus kedden arról beszélt: egy önkénteseken végzett reprezentatív vizsgálattal gyorsan tisztázható lenne, hogy a kínai vakcinával beoltott honfitársainknak megnyugtató-e az ellenanyag szintjük. S akinél indokolt, annak egy harmadik adagot kellene adni. Kérdéseinkre a védekezés hazai irányítóitól nem kaptunk választ. Lapunk megkereste Merkely Bélát, a Semmelweis Egyetem rektorát, náluk készül-e reprezentatív vizsgálat - hasonlóan a tavalyi H-UNCOVER-hez -, amely az oltott és oltatlan lakosság védettség vizsgálná. Merkely Béla lapunknak azt válaszolta: a koronavírus angol mutációjának megjelenése és az általa okozott harmadik járványhullám átírta az egyetem korábbi terveit a H-UNCOVER átfertőzöttségi és átoltottsági vizsgálatának megismétlésével kapcsolatban. Mivel a beadott oltások száma és az átfertőzöttség aránya igen magas az országban, így a nyár előtt nincs létjogosultsága, többletinformációs jelentősége egy újabb nagyszabású reprezentatív vizsgálatnak. Ugyanakkor a hosszútávú utánkövetés szempontjából elképzelhető, hogy ősszel egy, a védettséget figyelő, vagyis az antitest kimutatására irányuló vizsgálatot kezdeményez majd az egyetem - mondta a rektor. A kínai vakcinával eddig körülbelül 500-600 ezer embert oltottak be Magyarországon. Az oltottak láthatóan magukra vannak utalva a problémával. Rusvai Miklós szerint az, hogy kinél volt hatásos a kínai vagy bármilyen vakcina és kinél nem, egy nagy pontosságú laborvizsgálattal, úgynevezett ELISA-teszttel kimutatható. Ez az eljárás elérhető a magánlaboroknál mintegy tíz-húszezer forintért. Az ELISA egy enzimhez kapcsolt immunszorbens vizsgálat – értelmezte lapunknak Dr. Illés Anett, a PentaCore Laboratórium tudományos munkatársa. Mint mondta: jelenleg ez a módszer a legalkalmasabb az oltás utáni védettségi szint meghatározására. Az ELISA teszt különlegessége, hogy nemcsak a fertőzésen már átesett személyek ellenanyag szintjét képes megmutatni, hanem alkalmas arra, hogy bármelyik vakcinatípus esetében vizsgálják a beadás után termelődő ellenanyag mennyiséget. A laborukban naponta több tucatnyian érdeklődnek, a vizsgálatot egy-két napon belül el is tudják végezni. Sokan keresik az ellenanyag-teszt kimutató szolgáltatásokat a MikroMikomednél is – mondta lapunknak dr. Újhelyi Eszter biológus, immunológus a cég munkatársa. Náluk eddig a legtöbb információ a Pfizer-BionTech oltásról gyűlt össze. A 70 évesnél idősebbeknél valamivel alacsonyabb volt az ellenanyagszint, míg a fiatalabbaknál magasabb. A Sinopharm hatásosságáról még jóval kevesebb a tapasztalatuk. Ennek nyomán is megjelent az ellenanyag, de sokan túl korán kérik a vizsgálatot, akkor, amikor még nem nagyon van értelme elvégezni. Optimálisan a második oltás után tíz nappal mérhető, hogyan reagál a szervezet a vakcinára. Akinél korábban lezajlott a fertőzés és kaptak rá oltás, azoknál sokkal erőteljesebb, szinte lórugásnyi volt az immunválasz. De volt olyan páciens is, akinél alig találtak védettségre utaló jeleket. A szakember hozzátette: sokan úgy jönnek el a vizsgálatra, hogy az oltás után még nem telt el kellő idő. Az ellenanyag szintjét mérő vizsgálat optimális időpontja a második oltás utáni 10-12. nap. Ilyenkor azt szokták javasolni, hogy a vizsgálatot ismételjék meg egy hónap múlva. A Kelen-Kórház ügyvezetője, Kövesd Zsuzsa is arról beszélt, hogy még túl korai lenne bármilyen következtetést levonni a kínai oltásokkal kapcsolatban, mert az intézményük még kevés ellenanyag-vizsgálatot végzett. Eddig előfordult, hogy többeknél - főként a 60 évesnél idősebbeknél - két oltás után sem találtak antitestesteket, de olyanok is voltak - jóval fiatalabbak -, akiknél erős volt az immunválasz. Elmondta azt is, hogy szisztematikusan figyelnek 55 embert, aki Pfizerrel oltottak. Ebben a csoportban mindenkinél termelődött antitest. Ez a negyedik hónap után kezdett csökkenni, s az adatokból úgy tűnik, hogy a hat hónap után szükség lehet egy újabb oltásra.