Varga Judit szerint Brüsszelben már megint a migránsok betelepítésén ügyködnek

Egyetlen, lapunk által megkeresett állami szerv sem válaszolt arra a kérdésre, hogy miért egy kétes hátterű cégen keresztül vásároljuk meg a Sinopharm vakcinát.

Teljes hallgatásba burkolózik a kormányzat azzal kapcsolatban, hogy ki, mikor és mi alapján döntött arról: a magyar állam ne közvetlenül, hanem egy zavaros hátterű közvetítő cégen keresztül vásárolja meg a Sinopharm vackinát a kínai állami cégtől. Egyetlen, lapunk által megkeresett állami szerv sem kívánta ezt a kérdést megválaszolni. Korábban Szijjártó Péter gyakran büszkélkedett azzal, hogy ő tárgyalt az oltóanyag behozataláról. Kedden a miniszter az ATV Egyenes Beszéd című műsorában viszont már úgy fogalmazott: ő az orosz és kínai bevásárlások politikai tárgyalásait intézte, tehát azt, hogy Magyarország kapjon ezekből a szérumokból, és lehetőség minél előbb. „Minden ami az üzleti részéhez tartozik ezeknek a megállapodásoknak, azokkal én egy másodpercet sem foglalkoztam” – hangsúlyozta a külgazdaságért is felelős tárcavezető. A külügyminiszter szerint azért kellett egy céget közbeiktatni, mert „Kína vonatkozásban a jelzés az volt, hogy a Sinopharm egy importőr céggel tud megállapodni és az Nemzeti Népegészségügyi Központ egy olyan magyar vállalattal írt alá importálásról szóló szerződést, amelynek nem tudom, hány éves tapasztalata van gyógyszer-nagykereskedelem területén” – mondta Szijjártó. Azt azonban sem a külügy, sem más kormányzati szerv nem volt hajlandó elárulni lapzártánkig, ha nem a külgazdasági tárcavezető, akkor ki döntött úgy, hogy a rejtőzködő tulajdonosokkal bíró Danubia Pharma Kft.-től vesznek vakcinát. Mint azt korábban megírtuk: a sokáig offshore hátterű Danubiát egy időben Lachmann Róbert vette a nevére, aki viszont egy hónappal a kínai bombaüzlet előtt eladta a céget az ismeretlen hátterű, két nappal korábban alapított Syntonite Med Zrt.-nek. A Gulyás Gergely kancelláriaminiszter által közzétett vakcinaszerződésből ráadásul kiderült, hogy a Danubia Pharma meglehetősen drágán, adagonként nettó 30 euróért szállított – ami Hadházy Ákos független parlamenti képviselő szerint kétszer annyi, mint amennyiért Szenegál vásárolt –, ugyanakkor a dokumentum nem tisztázza, hogy a közbeiktatott cég voltaképpen milyen munkát végzett és mekkora haszonkulccsal. A vakcina beszállítása ugyanis a Wizz Air által üzemeltetett állami repülőgépen történt, az itteni raktározását pedig egy másik cég, a Hungaropharma intézte. Ezzel kapcsolatban a Danubia Pharmát is megkérdeztük újfent, ám a vállalkozás most sem válaszolt.