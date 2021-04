Szabad szemmel: Az EU túl gyenge ahhoz, hogy tudjon valamit kezdeni Orbán hazugságaival és propagandájával

Az intézkedő rendőr a sokkolója helyett a pisztolyát használta.

Sokkoló, sokkoló, sokkoló! - kiáltotta Kim Potter, de a kezében pisztoly volt. A minnesotai Brooklyn Center rendőrség veteránjának lövése halálosan megsebesítette Daunte Wrightot. A húszéves fekete férfit egy közlekedési kihágás miatt állították meg és éppen meg akarták bilincselni, amikor kiszabadult, visszaugrott az autójába és megpróbált elhajtani. A lövés után alig néhány sarkot tudott megtenni. Potter és két társa, akik közül az egyik fekete, őszintén megdöbbent a történtek fölött.



A testkamera felvételén hallható, amint a 26 éve szolgáló rendőrnő kétségbeesetten azt mondja: Szent ég! Meglőttem…

A vasárnap délutáni incidens videóját már hétfőn közzétették. A rendőrfőnök sajnálatos balesetnek minősítette a történteket és együttérzését fejezte ki az áldozat családjának. Mint mondta, a rendőrnő az előírásoknak megfelelően cselekedett - csak éppen rossz fegyver akadt a keze ügyébe. Brooklyn Center fiatal fekete polgármestere, Mike Elliott igyekezett csillapítani az indulatokat. Éjszakai kijárási tilalmat vezetett be és mindenkit arra kért, hogy menjen haza, őrizzék meg a városban a békét. Minnesota-St.Paul 30 ezres külvárosában azonban harmadik napja tartanak a zavargások, keddre virradóra fosztogatásra is volt példa. A rendőrség villanógránátokkal és könnygázzal oszlatta a tömeget, amire a tüntetők kövekkel válaszoltak. Mintegy negyven embert őrizetbe vettek és az indulatok egyelőre nem csillapodnak. A pillanat és a helyszín is kényes. Alig néhány kilométerrel arrébb egy hete zajlik Derek Chauvin országos érdeklődést kiváltó, a tévében egyenes adásban közvetített pere. A fehér minneapolisi rendőr tavaly májusban addig térdelt George Floyd nyakán, amíg a fekete férfi többé nem lélegzett. Több más hasonló esettel ez is fűtötte a fekete életek védelmében Amerikán tavaly nyáron végig söprő tüntetéshullámot, amely aztán az elnökválasztási kampányra is hatással volt. A feketék megnövekedett politikai aktivitása és szavazási hajlama nélkül Joe Bidennek aligha sikerült volt megnyernie az elnökválasztást.



Chauvin védői hétfőn hiába kérték, hogy különítsék el – vagyis zárják el a külvilágtól - az esküdteket, mert a szomszédban zajló események hatása alá kerülhetnek.

A fiatal fekete férfiakkal való rendőrségi bánásmódra jó példa Caron Nazario esete. A hadsereg alhadnagya egyenruhában vezette új autóját, amelyen még csak a hátsó szélvédőre ragasztott ideiglenes rendszám volt. A rendőrök a sötétben ezt nem vették észre és a virginiai Windsorban félre akarták állítani. A tiszt azonban továbbhajtott és csak a közeli benzinkútnál állt meg. Itt a rendőrök borssprével fújták le, fegyvert fogtak rá és a földre teperték. A decemberi eset után éppen vasárnap jelentették be, hogy az egyik intézkedő rendőrt azóta elbocsájtották.