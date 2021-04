Meghalt 285 Covid-beteg, 3597 új fertőzöttet regisztráltak az országban

Kórházban 10 364 koronavírusos beteget ápolnak, közülük 1 204-en vannak lélegeztetőgépen.

3597 az új fertőzöttek száma, ezzel a járvány kezdete óta összesen 731 675-re nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Meghalt 285, többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 24 265-re emelkedett – írja a koronavirus.gov.hu . A gyógyultak száma jelenleg 435 344, az aktív fertőzötteké pedig 272 066. Kórházban 10 364 koronavírusos beteget ápolnak, közülük 1 204-en vannak lélegeztetőgépen. Az oldal térképe szerint eddig Budapesten (134 221) és Pest megyében (102 128) regisztrálták a legtöbb fertőzöttet. Ezt követi Borsod-Abaúj-Zemplén (40 822, )Győr-Moson-Sopron (40 800) és Hajdú-Bihar megye (38 848). A fertőzésben legkevésbé érintett megye Zala (16 064).

Közölték, hogy a beoltottak száma 3 037 023, közülük 1 290 709-en már a második oltást is megkapták. A magyar lakosság 30,7 százaléka már kapott oltást, szemben az uniós 15,8 százalékos átlaggal. Hangsúlyozták, hogy a járvány harmadik hullámának tetőzése érzékelhető, de még most is nagyon sokan fertőződnek meg, ezért a védelmi intézkedések betartása továbbra is fontos. A kormány mai ülésén is értékeli a járványügyi helyzetet.