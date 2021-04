Tiborcz cégének is jutott a kedvezményes állami hitelből

A miniszterelnök vejének cége a jegybanki programmal váltotta ki a Szabadság téren található Adria-palota felújításához korábban felvett, kedvezőtlenebb kamatozású hitelét.

Tiborcz István ingatlanos cégcsoportjának egyik tagja, a BDPST Zrt. 3 milliárd forintos kedvezményes hitelt vett fel egy olyan MNB-s programból, amelynek célja, hogy a piacinál kedvezőbb hitelekkel segítse a járvány miatt nehéz helyzetbe került vállalkozásokat – írja a Direkt36 . A Növekedési Hitelprogram (NHP) Hajrá nevet viselő kedvezményes jegybanki hitelprogramot még tavaly áprilisban hirdette meg a Magyar Nemzeti Bank, amire több lépcsőben 3000 milliárd forintot különítettek el. A programban a mikro-, kis- és középvállalkozások olcsón, legfeljebb 2,5 százalékos kamatra és fix kamatozással kaphatnak hitelt. Ennek minimális összege 1 millió, a felső plafonja pedig 20 milliárd forint. A kölcsönt akár 20 éves futamidőre is lehet igényelni, és beruházásra, hitelkiváltásra, de akár napi működésre, például bérfizetésre is felhasználhatják. A Direkt36 szerint a miniszterelnök vejének cége ezzel váltotta ki a Szabadság téren található Adria-palota felújításához korábban felvett, kedvezőtlenebb kamatozású hitelét. A cég 2019 márciusában jelentette be, hogy megvásárolta a műemléki védettség alatt álló Adria-palota jelentős részét, és az állami tulajdonú Budapest Banktól (BB) felvettek egy 2,99 milliárd forintos kölcsönt. A cégbírósági iratok szerint ez a hitel változó kamatozású volt: a 2,5 százalékos kamathoz ugyanis hozzájött még egy folyamatosan változó érték is. A BDPST Zrt. tavaly júliusban ezt a hitelszerződést váltotta ki egy másik BB-hitellel, amelyet a bank az NHP Hajrá keretében nyújtott a cégbírósági dokumentumok szerint. Ez a hitel valamivel nagyobb összegű, 3,025 milliárd forint, viszont a kamata már fixen 2,5 százalék. Így alacsonyabb lett a hitel kamata, és a fix kamattal kiküszöbölte a korábbi kamatkockázatot. A Direkt36 kutatása szerint Tiborczhoz köthető más vállalkozók is részt vettek a Növekedési Hitelprogram (NHP) Hajrá nevet viselő jegybanki programban. Így jutott például 1,72 milliárdos kölcsönhöz annak a Sájer Gábornak a vállalkozása, aki korábban Tiborcz közvilágítási pályázatokon taroló cégét, az Eliost vezette. Az NHP Hajrá keretében közel egy év alatt összesen 31 ezer vállalkozás jutott különböző méretű hitelekhez. Az MNB kimutatása szerint a kedvezményezettek több mint fele mikro- és kisvállalkozás volt, és a kölcsönt kapók többsége legfeljebb tízmilliós nagyságrendben vett fel hitelt. A jegybank a Direkt36-tal azt közölte, hogy az NHP Hajrá keretében eddig megkötött 45 500 ügyletből 155 esetben fordult elő, hogy a hitel mértéke meghaladta az egymilliárd forintot. Azt banktitokra hivatkozva nem árulták el, hogy kik voltak az érintettek. A BDPST Zrt. kölcsönéről azt írták: a cégek hiteleiről nem ők döntenek, ennek ellenére szerintük indokolatlan lenne kizárni a programból azokat a cégeket, amelyek évek óta nyereségesen, hatékonyan működnek. A BDPST Zrt., a Budapest Bank, valamint Czéh-Tóth vállalkozásai nem reagáltak a portál kérdéseire. A 2015-ben alapított BDPST Zrt. jelentős ingatlanportfolióval rendelkezik a fővárosban és vidéken egyaránt. A Forbes magazin a 60. helyre tette a céget és a leányvállalatait tömörítő csoportot a legértékesebb magyar magántulajdonban lévő cégeket tartalmazó tavalyi listáján.