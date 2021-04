Autós oltóhely nyílt Franciaországban

Vilmos nagyapja és kisfia közös fényképét tette a megemlékezéséhez, Harry herceg pedig azt is írta: nagypapája sörrel a kezében azt mondaná, „eredjetek a dolgotokra”.

Fülöp edinburghi herceg évszázadnyi hosszúságú életét a szolgálat határozta meg – fogalmazott hétfőn közzétett megemlékezésében Fülöp unokája, Vilmos cambridge-i herceg. Fülöp herceg, II. Erzsébet királynő férje életének századik évében, péntek reggel hunyt el a London nyugati határában fekvő windsori kastélyban. Hétfőn soron kívüli ülésre hívták össze a tavaszi szünetét töltő londoni alsóházat, ahol Boris Johnson miniszterelnök méltatta az elhunytat. Az edinburghi hercegtől szombaton vesznek végső búcsút Windsorban. A temetésre hazaérkezett Vilmos öccse, a tavaly óta Amerikában élő Harry sussexi herceg is. Az ő, ugyancsak hétfőn ismertetett megemlékezésében kivételesen éles eszű emberként jellemezte néhai nagyapját, olyasvalakiként, aki képes volt magára vonni bárki figyelmét, akár kedvességével, „akár azzal, hogy soha nem lehetett tudni, mit fog éppen mondani”. Vilmos - aki majdan az Egyesült Királyság uralkodója lesz - a Buckingham-palota által ismertetett megemlékezésében kiemelte, hogy nagypapájának egy évszázadot átívelő életét az ország, a Nemzetközösség, a királynő és a család szolgálata határozta meg. Hozzátette: szerencsésnek mondhatja magát, hogy eddigi felnőttkorának jelentős részében is maga mellett tudhatta nagyapját, „jóban és a legnehezebb időszakokban egyaránt”. Vilmos szerint gyermekei számára is örök emlék marad dédnagypapájuk kalandos szellemisége és „csibészes humora is”. Vilmos egy korábbi, a nagyapját és fiát, György herceget ábrázoló fényképet posztolt az Instagramon. A herceg a posztban azt is megígérte, feleségével, Katalinnal folytatják Fülöp herceg munkáját. Harry herceg megemlékezése szerint nagyapja a királynő sziklaszilárd támasza volt, ugyanakkor legendás volt évődő megjegyzéseiről is. „Folytathatnám, de tudom, hogy ő azt mondaná mindnyájunknak, sörrel a kezében, hogy eredjetek a dolgotokra” – fogalmazott Harry. Boris Johnson az alsóházban mondott - hivatalosan II. Erzsébet királynőhöz intézett - megemlékező beszédében kiemelte, hogy Fülöp herceg a második világháborúban a brit királyi haditengerészet tisztjeként szolgált a földközi-tengeri és a csendes-óceáni hadszínterek tűzvonalában, és bátorságáért számos elismerésben részesült. A brit kormányfő megemlítette az edinburghi herceg vonzódását a technikai újdonságokhoz, az innovációhoz. Fülöp ismert volt arról, hogy már az 1970-es években egy saját tervei alapján átalakított elektromos taxival közlekedett London utcáin, az elsők között kezdett mobiltelefont használni, és az általa alapított, az évtizedek alatt rendkívül széleskörűvé és nemzetközivé vált képességfejlesztő és támogatási program - a Duke of Edinburgh's Award - milliók életében kapott szerepet világszerte. Johnson felidézte, hogy Fülöp herceg jelentős szerepet játszott a versenyszerű fogathajtó sport meghonosításában és szabályrendszerének kialakításában is. „Az is igaz, hogy néha lovasfogattal hajtott át a finomkodó diplomáciai protokollon”, például amikor lekicsinylően szólt arról, hogy a franciáknak milyen elképzeléseik vannak a reggeli fogalmáról, vagy amikor Pápua Új-Guineában azt találta mondani egy brit diáknak, hogy szerencséje van, hogy még nem ették meg, a Kajmán-szigetek lakóiról pedig azt, hogy kalózok leszármazottai. A világ azonban mindezeket soha nem vette tőle rossznéven, ellenkezőleg: mindenki pontosan értette, hogy Fülöp herceg csak a jeget próbálta megtörni, azt akarta, hogy az emberek nevessenek és feledjék gondjaikat – mondta hétfői méltató beszédében a brit kormányfő. Boris Johnson kijelentette: Fülöp herceg jobbá tette az országot, és ezért a jövendő nemzedékek hálával és szeretettel őrzik majd emlékét.