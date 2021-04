Tállai: áprilisban is jár a katásoknak a kedvezmény

Míg a személyforgalom továbbra is történelmi mélységekben van a légiközlekedésben, rekordon döntött a légiáruszállítás, minden idők legjobb negyedévét zárta Ferihegy - közölte a Budapest Airport.

A repülőtér cargo forgalma 2020-ban is stabil maradt, és a kiugróan erős utolsó negyedév után a 2021 januárja és márciusa közötti időszakban 19,3 százalékkal nőtt. A 39 529 tonna kezelt árumennyiséggel ez a repülőtér történetének legerősebb negyedévét jelentette; sőt, a márciusban regisztrált 14 904 tonna légiáru a valaha volt legerősebb havi cargo forgalomként vonul be a repülőtér történetében. 2021 első negyedévében, ahogy Európa-szerte sem, úgy a Budapest Airport forgalmában sem volt tapasztalható utasszám-növekedés; januártól márciusig összesen 183 416 fő fordult meg a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren. Ez a tavalyi évhez képest – amikor a január és a február még a várakozásoknak megfelelően alakult, márciusban azonban már jelentős mértékben érezhető volt a koronavírus-járvány hatása - összesen 2 775 390 fős utasforgalmat generált a fővárosi légikikötőben. Ez 93,4 százalékos csökkenést jelent. Ugyanakkor a reptér készül a légiforgalom normalizálódására: 2020 végéig, két év alatt 167 millió euró értékben valósultak meg fejlesztések, a beruházások pedig 2021 első negyedévében is folytatódtak. Ennek részeként kibővült a repülőtéren rendelkezésre álló koronavírus tesztközpont; márciustól további hat mintavételi helyiséggel egészült ki. A légitársaságok egy része már bejelentette a 2021-ben indított járatai listáját, illetve a meglévő járatokra vonatkozó sűrítéseket is. A Ryanair júliustól öt új járatot indít, Burgasz, Rodosz, Szófia, Bologna és Zadar úticélokra, és számos meglévő útvonal járatsűrűségét is jelentősen növeli, a Wizz Air pedig Chania városát vette fel újdonságként budapesti menetrendjébe. Az easyJet bővíti a Budapest-Párizs között közlekedő járatai számát, és heti két alkalommal Bázelba is üzemeltet légijáratot. A Qatar Airways a Doha-Budapest útvonalon jelentett be járatsűrítést, és sűrűbben közlekedik az Emirates dubaji járata is. A Lufthansa a müncheni járat újraindítását jelentette be, és újra elérhető a TAROM Budapest-Bukarest, valamint az Air France Budapest-Párizs járata is.