Túl szép a kata, de igaz

Bár a kormány havi 50 ezer forintról 100 ezer forintra emelné a kata havi adómértékét, az még mindig kedvezőbb a jelenleg alkalmazott átalányadózásnál, vagyis csökkenti az állam bevételeit. Másik veszély, hogy újra gyarapodhatnak a színlelt vállalkozói megbízások, kiszorítva a munkavállalókat a hagyományos foglalkoztatásból.