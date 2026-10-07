Bár a kormány havi 50 ezer forintról 100 ezer forintra emelné a kata havi adómértékét, az még mindig kedvezőbb a jelenleg alkalmazott átalányadózásnál, vagyis csökkenti az állam bevételeit. Másik veszély, hogy újra gyarapodhatnak a színlelt vállalkozói megbízások, kiszorítva a munkavállalókat a hagyományos foglalkoztatásból.
A kormány döntött a vagyonadó bevezetéséről, a kisadózó vállalkozások tételes adója, a kata kibővítéséről és számottevő emeléséről, valamint a futballisták adókedvezményeinek megszüntetéséről – közölte Magyar Péter miniszterelnök.
A kabinet tervei szerint már 2027 januárjától visszaállítaná a széles körben a kata adózást, ami több százezer önfoglalkoztatónak segíthet – erről Kármán András pénzügyminiszter beszélt.
Úgy véli, ha nem lesznek radikális változások, akkor az EU csak egy múló fejezet marad az életünkben.
A kata megszűnése sokak számára egyet jelentett a jövedelemkieséssel, a szakértő szerint nem emelkedett jelentősen a feketézők aránya. Aki nem akart adót fizetni, az eddig sem fizetett.
A testület hatásköri korlátba ütközőnek tartja, hogy a jogszabály elfogadásának és kihirdetésének körülményeit vizsgálja.
Kérdés persze, milyen döntés várható, ugyanis a testületben kizárólag a Fidesz emberei ülnek.
A kisadózó vállalkozások tételes adójának (kata) szigorítása a könyvkiadók helyzetét is megnehezíti, de a papír áremelkedése és a fokozódó infláció is bajt okozhat ősszel.
Szerződést bontott az önkormányzat a tévé tulajdonosával.
Ő az a Parragh László, aki az egyik élharcosa volt az adónem megszüntetésének. Az MSZP szerint gazdasági hullarablás az egész.
A Best FM Debrecen munkatársa Mészáros Lőrincre utalva, élő adásban kifogásolta, hogy 12 év után sem kap munkaszerződést.
Átlagosan 18 százalékkal. Emellett könyvelőket is ajánlanak a futároknak az átalányadózásra átállás segítésére.
A benyújtott alkotmányjogi panasz szerint a társadalmi egyeztetés és hatásvizsgálat nélküli jogalkotás alapjogokat sért.
A nyár közepén érkező változás, az időzítés, az egyeztetés, az előrelátás és a szolidaritás hiánya egyaránt nehéz helyzetbe hozta az előadókat.
Rendeleti úton módosította a kabinet a kata-szabályokat, de kaptak adócukorkát az zenészek, színészek és az újságírók is.
A fideszes országgyűlési képviselő azt is megmondta, miért jó, hogy alacsonyabbak a magyar bérek a nyugat-európainál.
Rendelettel szélesítik ki az ekhózók körét, és elősegítik a katás cégek megszüntetését is.
Ezért ahogy várható volt, az elmúlt 12 évhez hasonlóan most se lesz semmi az ellenzéki kezdeményezésből.
Úgy vélik, a köztestület elnöke félretájékoztatta és megtévesztette a kormányt, ugyanis saját, folyamatosan változó ötleteit a szervezet álláspontjaként állította be.
Sok fogyatékossággal élő embernek segítettek olyanok, akik a kata szerint számláztak. Ezt is szeretné megtartani az érdekvédelmi egyesület.
A Magyar Orvosi Kamara Budapesti Területi Szervezete végzett online felmérést.
A feldühödött katások ismét a Margit hidat készülnek lefoglalni, méghozzá ma este. Kérdés, mit lép minderre Pest vármegye főispánja.
A miniszterelnöknek egy könnyed kiszólással sikerült megsértenie néhány ezer olyan embert, aki hozzávetőlegesen 400 ezer másik érdekében vonult az utcára.
A kata-szigor elleni péntek esti tüntetés idejére Hyde parkká tette a Kutyapárt az Erzsébet híd pesti hídfőjét. Sokan felszólalhattak, s az is kiderült, hogy mára „a szomorú szmájlik, a bajszatlan sz*rozások és a piknikezések ideje lejárt.
A kormány gyakorlatilag közölte velük, hogy „így jártak”.
A Borkai-botrány óta nem látott nagyságú tüntetésen.
Nyolc filmes egyesület nyílt levele szerint a katatörvény módodítása a filmkészítők döntő többségének lehetetlenné teszi a tisztes megélhetést.
Lett volna jogi lehetősége visszaküldeni az Országgyűlésnek a kisadózó vállalkozók tételes adójáról szóló törvényt Novák Katalin köztársasági elnöknek – állítja Hack Péter, az ELTE tanszékvezető egyetemi tanára.
A könyvelők szakmai szervezete szerint egy durva jogalkotási hiba miatt csak év elejétől visszamenőleg választható majd az átalányadózás.