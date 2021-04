Már hatvanmilliárd felett jár Varga Mihály nagyzoló tervének az ára

Hatalmas sikerként tálalta a Pénzügyminisztérium, hogy sikerült nettó 56 milliárdos szerződést kötni a tárca régi-új épületének felújításra.

Lezárultak az egykori Magyar Királyi Pénzügyminisztérium Szentháromság téri épületegyüttese rehabilitációjának második ütemére kiírt közbeszerzési eljárások – jelentette be a Pénzügyminisztérium hivatalos Facebook oldalán. A bejelentés pikantériája, hogy mindehhez a PM nem sajtóosztályának hivatalos közleményét, hanem a Magyar Nemzet egy cikkét mellékelte. A PM rövid posztjából kiderül, hogy a napokban aláírtak két közbeszerzési szerződést is, összesen nettó 55,6 milliárd forint értékben. A tervek szerint a PM 2023-ben költözhet az régi-új épületbe. A poszthoz kapcsolt cikkből kiderül, hogy a 55,6 milliárd forintos közbeszerzési kiadás csak a második tétel. Az első körben 10,7 milliárdot már kifizetett a tárca – vagyis a projekt jelen állása szerint a kormány nagyzolási hóbortja eddig 66,3 milliárd forintjába került az adófizetőknek. A pénzügyi tárca Budai Várba költözése egy nagyobb terv része: elsőként a miniszterelnök hivatala költözött a Karmelita-palotába, ennek a pontos költségeivel, mind a mai napig nem számolt el a kormány. A kormány közlései szerint mintegy 30 milliárd forintba került Orbán Viktor hivatalának kialakítása – ám ezt összevetve a PM-es palota áraival meglehetősen vékony becslésnek tűnik. A kormány még arról is határozott 2010-es évek közepén, hogy a Belügyminisztérium is visszakapja az épületét a várban – ám ez a projekt halad a leglassabban.