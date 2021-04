Késsel akartak kirabolni egy pénzszállítót az Árkád bevásárlóközpontban

Mindkettejüktől pénzt követelt.

Egy férfi bement egy házba Dombiratoson 2021. április 13-án 17 óra 45 perc körül, és az ott lakó 78 éves nőtől pénzt követelt. A nő nem akart adni neki, ezért bántalmazta őt – írja a police.hu . A megfélemlített, idős asszony végül mégis adott neki pénzt, ekkor azonban a férfi a bankkártyáját is elvette tőle. A nő ekkor ki tudott menni a házból, és rázárta az ajtót a támadójára. Átmenekült egy 75 éves nőhöz. Hívták a rendőrséget, de a férfi kiszabadult és az asszony után ment. Őt és a segítőjét is bántalmazta, tőle is pénzt követelt, majd felkapott az asztalról egy konyhakést, és megvágta a 75 éves nő lábát. A kiérkező rendőrök elfogták, majd őrizetbe vették a 34 éves dombiratosi férfit. A Mezőkovácsházi Rendőrkapitányság rablás bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt indított ellene büntetőeljárást.