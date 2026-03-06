Radosław Sikorski az ukrán pénzszállítók elleni magyar hatósági akcióra reagált.
Kollégája előtt akarta jó színben feltüntetni magát, az ügyészség pénzbüntetést indítványoz.
A férfi jelentős értékre elkövetett sikkasztás bűntettével gyanúsítható megalapozottan.
A rendőrség a rablás kísérlete miatt indított nyomozást megszüntette, és az őr ellen hatóság félrevezetése miatt kezd eljárást.
A támadó elmenekült, a rendőrség keresi.
Pénzszállító cégtől sikkasztott, majd próbált kifehéríteni a 600 millió forintot a négyfős banda. Szőlőföldön ásták el a zsákmányt, amiből százmillió be is penészedett.
A férfi Dunakeszin rejtőzött el, a pénz jelentős része is nála volt.
Aranyat szállító kocsira támadt és négymillió dollár (több mint egymilliárd forint) értékben 125 kilogramm aranyrudat zsákmányolt három fegyveres az Egyesült Államokban, egy észak-karolinai autópályán.
Pénzszállító autó gázolt el egy gyalogost szerdán dél körül Szeged belvárosában, az idős nő súlyos sérüléseket szenvedett.
Két személyautóval ütközött össze egy pénzszállító jármű szombat délelőtt a főváros III. kerületében, a Bécsi úton - közölte az Országos Rendőr-főkapitányság kommunikációs szolgálata.
Pénzszállító autót próbált kirabolni két ember péntek kora este Sopronban, a Gyár utca egyik áruházánál.
Felgyújtott kamionokkal próbáltak meg bűnözők feltartóztatni egy pénzszállító járművet a Milánó és Bologna közötti autópályaszakaszon, a rablótámadás azonban meghiúsult.
Hajnalban egy pénzszállító kisteherautó Várpalota irányából Veszprém felé tartott a 8-as számú főúton. Eddig tisztázatlan okból a vezető nem követte az út kanyarodó irányvonalát és behajtott az útépítés miatt lezárt munkaterületre, ahol egy álló tehergépkocsinak ütközött - adja hírül a police.hu.
Egy pénzszállító és egy személyautó ütközött össze délután Budapesten, a XV. kerületben - közölte a rendőrség.
Nem jogerősen négy év nyolc hónap letöltendő börtönbüntetésre ítélték pénteken azt a vagyonőrként dolgozó férfit, aki kedden 25 millió forintot tulajdonított el a rábízott pénzszállító autóból - közölte a Fővárosi Főügyészség.
Elfogták szerda hajnalban azt a 22 éves budapesti férfit, aki egy pénzszállító cég táskájával ismeretlen helyre távozott - közölte honlapján a Budapesti Rendőr-főkapitányság.
Pótkocsis teherautóval karambolozott egy pénzszállító furgon Orosháza közelében. A balesetben két ember megsérült - értesült a HavariaPress.