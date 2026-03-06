Megsérültek, de túlélték a durva karambolt (fotók!)

Hajnalban egy pénzszállító kisteherautó Várpalota irányából Veszprém felé tartott a 8-as számú főúton. Eddig tisztázatlan okból a vezető nem követte az út kanyarodó irányvonalát és behajtott az útépítés miatt lezárt munkaterületre, ahol egy álló tehergépkocsinak ütközött - adja hírül a police.hu.