Pénteken lezárják a Lánchíd pesti gyalogos-aluljárójáróját

Kórházban 9 848 koronavírusos beteget ápolnak, közülük 1 156-an vannak lélegeztetőgépen.

Közölték, hogy folyamatosan zajlik az oltás, a beoltottak száma 3 090 994, közülük 1 325 587-en már a második oltást is megkapták. Emlékeztettek arra, hogy Orbán Viktor miniszterelnök a szerdai kormányülést követően bejelentette, hogy ha a beoltottak száma eléri a 3,5 milliót , akkor az újraindítás következő lépcsőfokaként kinyithatnak a vendéglátó teraszok is. Április 19-én hétfőn kinyithatnak az óvodák és az alsó tagozatosok is visszatérhetnek az iskolába. A felső tagozatban azonban marad az otthoni, digitális alapú oktatás, a felsős diákok a középiskolásokkal egy időben, május 10-én térhetnek vissza az iskolába.