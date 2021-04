Meghalt 256 Covid-beteg, 5307 új fertőzöttet regisztráltak az országban

A város vezetése szeretné megelőzni, hogy az iskolák részleges újranyitása után tömeges legyen a Covid-fertőzés, ezért a hét végén 150 diák és tanár ingyen kérhet tesztet a baranyai kisvárosban.

A 4 ezer lelkes Pécsváradon eddig másfélezer embert oltottak be koronavírus ellen, ami azt jelenti, hogy város 3200 felnőtt lakójának több mint fele megkapta a vakcinát. Ezzel a hazai városok között az oltottság dolgában alighanem az élmezőny csúcsán helyezkedik el a Zengő hegy déli lejtőjén meghúzódó település. Pécsvárad azonban nemcsak az oltással, hanem az ingyenes teszteléssel is az országos átlag felett jár. Az önkormányzat 2020-ban létrehozott egy alapot, ami a coviddal kapcsolatos kiadások fedezésére szolgál. A város, a helyi képviselők, vállalkozók és magánszemélyek által támogatott alap az elmúlt négy hétben 400 koronavírus-tesztet finanszírozott, így a kontrollért az azt igénylő helybélieknek nem kellett fizetniük. Elsősorban azokat várták a tesztelők, akik éreztek magukon valamilyen Covid-gyanús tünetet, illetve várták azokat is, akik a fertőzöttekkel kontaktusba kerülhettek. A teszteltek mintegy feléről derült ki, hogy vírushordozó. Minderről Zádori János, a város független polgármestere tájékoztatta lapunkat. Zádori elmondta, hogy a teszt során kiszűrt vírushordozók közül öten már átestek mind a két oltáson, és túl voltak azon az időn, aminek elteltével a vakcina teljes mértékben kifejti a hatását. Betegségre utaló tünetük azonban egyáltalán nem volt. Amúgy a várost az országos átlagnál lényegesen kevésbé sújtotta a járvány, súlyos megbetegedés – a polgármester szerint - elvétve fordult elő. A vírusnak eddig egy vagy két halálos áldozata volt Pécsváradon, a bizonytalanság onnan ered, hogy a városvezetéssel nem osztja meg az adatokat a covid-védekezés irányítását ellátó operatív törzs. Az általános iskolák jövő hétre tervezett újranyitása miatt a pécsváradi szülők és pedagógusok közül sokan nyugtalanok voltak, ezt meg is osztották a város vezetőivel, tudtuk meg Zádori Jánostól. Annak érdekében, hogy a vírusnak minél kevesebb esélye legyen bejutni a helyi iskolába, az önkormányzat újabb ingyenes tesztelést szervez. A hét végén 150 pécsváradi diák és tanár veheti igénybe ezt a szolgáltatást. A tesztet annak ellenére is megtartják, hogy szerdán kiderült, csak az alsó tagozatok indulnak újra.

A pécsváradi Covid-alapból hozzávetőleg 4 millió forintot költöttek tesztelésre. Az adakozások révén összegyűlő pénzből másra is jutott, így például maszkokat vásároltak, illetve számítógépet vettek azoknak az online oktatásban részesülő tanulóknak, akiknek családja saját erőből erre nem lett volna képes.