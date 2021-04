Szegedi fejlesztésű lövésdetektor védheti meg az afrikai elefántokat

Az eszközöket, amelyek orvvadászoktól védik a veszélyeztetett állatokat, Kenyában próbálják ki.

Afrikai elefántokat és más veszélyeztettet állatokat védő lövésdetektort fejlesztettek ki a Szegedi Tudományegyetem (SZTE) kutatói, az eszközöket Kenyában próbálják ki – közölte a felsőoktatási intézmény közkapcsolati igazgatósága csütörtökön. Az amerikai Vanderbilt Egyetemen indult el az a fejlesztés, amellyel két szegedi tudós az afrikai elefántokat és később további veszélyeztetett állatfajokat akar megvédeni. Maróti Miklós, az SZTE Algebra és Számelmélet Tanszékének tanszékvezető egyetemi docense a Tennessee állambeli Nashville-ben találkozott Kalmár Györggyel, az SZTE Műszaki Informatika Tanszék tanársegédjével. Két másik magyar kutatóval együtt fektették le a projekt alapjait, amely a bűncselekmények visszaszorítására már régóta alkalmazott lövésdetektorok elvét követi. Az SZTE-s kutatók fejlesztésének újdonsága, hogy az afrikai elefántok nyakára rögzítik a két kilogramm súlyú eszközt, amely ezáltal az állattal állandóan együtt utazik, és szükség esetén hangjelzéssel riaszt - így ijesztve el a vadorzókat, akik az értékes elefántcsontért vadásszák illegálisan az állatokat. A fejlesztés komoly kihívások elé állította a tudósokat: meg kellett oldaniuk, hogy több éven át képesek legyenek észlelni a hangokat az eszközzel az elefánt nyakán. A korábbi lövésdetektor-rendszerek ugyanis csak néhány hónapig működtek, szemben az SZTE-s kutatók új fejlesztésével, amely már két évig képes védelmet nyújtani az elefántoknak. Megoldandó problémát jelentett a hangok jó minőségű rögzítése is. Burkolat védi a szerkezetet a trópusi időjárás viszontagságai ellen, ám ez rontja a hangátvitelt. A megoldásként alkalmazott műgyanta-bevonat egyszerre nyújt kellő fizikai védelmet és teszi lehetővé a minőségi hangrögzítést. A májusban kezdődő kenyai kipróbálást alapos előkészületek előzték meg. A kutatócsapat George Wittemyerrel, az elefántok nemzetközileg elismert szakértőjének segítségével, először teheneken, majd a San Diego-i állatkertben elefántokon is sikerrel tesztelte találmányát. Hamarosan két kenyai elefánt részesül szegedi védelemben. Az SZTE Innovációs Díjjal elismert kutatók reményei szerint az eszköz a jövőben az elefántok mellett akár más veszélyeztetett állatfajok esetében is segítséget jelenthet majd az orvvadászokkal folytatott küzdelemben.