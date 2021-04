Rómában és Münchenben is lesznek nézők

Róma és München beenged nézőket a nyári labdarúgó Európa-bajnokságra, így már csak Dublin és Bilbao sorsa kérdéses.

Aleksander Ceferin, az európai szövetség (UEFA) elnöke márciusban jelentette be, hogy elveszik a rendezési jogot azoktól a városoktól, ahol nem engednek be nézőket az Eb mérkőzéseire. A múlt héten Bilbao és Dublin mellett München és Róma is arról tájékoztatta az UEFA-t, hogy a járványügyi hatóságok csak zárt kapuk mögött engedik a találkozók lebonyolítását. Utóbbi két városban azóta változott a helyzet, a bajor főváros szerda este bejelentette, a stadion 20 százalékát nyitják meg a szurkolók előtt, így 14 ezren lehetnek ott a helyszínen a 70 ezres arénában. Rómában azt tervezik, hogy az aréna ülőhelyeinek 25 százalékán lehetnek majd nézők. Magyar szempontból München helyzete mindenképpen érdekes, mert itt játssza le a tervek szerint meccseit a magyarokkal egy csoportban szereplő német válogatott. A jelenleg érvényes menetrend szerint Marco Rossi szövetségi kapitány együttese is a bajor fővárosban találkozik a 2014-es világbajnokkal. A világbajnok franciákkal és az Európa-bajnok portugálokkal a Puskás Ferenc Stadionban játszik a magyar válogatott, a kormány elképzelése szerint telt ház előtt. A tizenkét Eb-helyszín közül a lakosságarányosan legrosszabb fertőzöttségi és halálozási mutatókkal rendelkező Magyarország az egyetlen, amely telt ház előtt akarja megrendezni a neki jutó három csoportmérkőzést és egy nyolcaddöntőt, esélyt és lehetőséget sem adva a nézőknek a távolságtartási szabályok betartására. Az eszement elképzelés indoka: csak oltási igazolvánnyal vagy a koronavíruson átesettek részére kiállított védettségi igazolással engednek be nézőket a lelátóra. Az oltási igazolványt viszont már az első vakcina után kiadják, amikor az emberek még nem védettek. Ezért a lelátón olyanok is helyet foglalhatnak, akik nem rendelkeznek védettséggel, ami rendkívüli járványügyi kockázatot jelent.