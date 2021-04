Forma-1: Idén is elmarad a Kanadai Nagydíj

A Real Madrid és a Manchester City is gond nélkül jutott be a legjobb négy közé a labdarúgó Bajnokok Ligájában a Liverpool és a Borussia Dortmund ellen.

Két gólos előnye birtokában (3-1) nyugodtan várhatta a Liverpool elleni idegenbeli visszavágót a Real Madrid a labdarúgó Bajnokok Ligája negyeddöntőjének visszavágóján. A spanyol nyugalom hamar elmúlhatott volna, ha Mohammed Szalah kihasználja ziccerét a második percben. A tizenegyedik percben James Milner próbálkozását hárította óriási bravúrral Thibaul Courtois, a vendégek kapusa, pár perccel később a Real szerezhetett volna vezetést, de Karim Benzema a kapufát találta el. A második játékrész elején Firmino előtt adódott ígéretes lehetőség, de a spanyol együttes belga hálóőre ezúttal is a helyén volt. A folytatásban hiába játszott fölényben a Liverpool, nem sikerült betalálnia a kapuba a 0-0-ra végződött mérkőzésen. „Az idő múlásával egyre nehezebb lett a dolgunk – idézte az európai szövetség honlapja Jürgen Klopp, a Liverpool trénerének meccs utáni nyilatkozatát. - Az első félidőben voltak ígéretes lehetőségeink, a másodikban már az történt a pályán, amit a madridiak akartak.” „Tudtuk, hogy ezen az estén sokat kell szenvednünk, de ez nem számít, hiszen elértük a célunkat, amiért jöttünk – mondta Zinédine Zidane, a Real Madrid vezetőedzője. - Azt csináltuk, amit két gól előny birtokában kell, büszke vagyok a játékosaimra.” A spanyoloknak megszakadt egy hosszú sorozatok, az egyenes kieséses szakaszban az elmúlt huszonnégy meccsükön mindig szereztek legalább egy gólt, de ezt vélhetően nem bánják különösebben. A Liverpoolnak továbbra sem megy az ibériaiak ellen, az utóbbi tizennégy meccsből ellenük csak kettőt nyertek meg a vörösök, ezen kívül három döntetlen és kilenc vereség a mérlegük. „Megfélemlíthetetlenek”, írta címlapján a spanyol AS, utalva arra, hogy a madridiak buszát a találkozó előtt helyi „drukkerek” megdobálták, de szerencsére a Real küldöttségéből senkinek sem esett semmi baja és a csapat teljesítményén sem látszott semmi nyoma a találkozót megelőző incidensnek. A The Times szerint a Liverpool megérdemelten esett ki, mert nem tudta kihasználni a lehetőségeit. „A Liverpool játékosai motiváltan, a megfelelő elszántsággal léptek pályára, de a kapu előtt nem voltak hatékonyak, ezért nem volt esélyük sem a továbbjutásra” – írta a lap. A másik párharcban a Manchester City hazai pályán 2-1-re nyert a Borussia Dortmund ellen. A németországi visszavágó előtti éjszaka néhány dortmundi drukker tűzijátékot rendezett az angol együttes szállásánál. „A rakétázás nem zavart, az ilyesmihez hozzá vagyunk szokva, ezzel nem lehet kizökkenteni minket, az sokkal jobban bosszantott, hogy olyan pályán biztosítottak számunkra edzéslehetőséget, ahol hosszabb volt a fű, mint a mérkőzés helyszínén, ezért a meccs előtt nem tudtunk Németországban tréningezni” – nyilatkozta Josep Guardiola a mérkőzést megelőzően a német SkySports csatornának. A dortmundiak lerohanták a találkozó elején az angolokat, saját térfelére szorították a Manchester Cityt és a 17 éves Jude Bellingham bombagóljával a vezetést is megszerezték a 15. percben. Ettől kezdve a folytatásban szinte végig védekezésre kényszerült a Dortmund, amely sokáig jól tartotta magát, illetve szerencséje is volt, amikor Kevin De Bruyne lövése után a kapufa és felső léc találkozási pontjáról vágódott ki a labda. A második félidőben Emre Can kezezéséért kapott tizenegyest a manchesteri együttes, amit Riyad Mahrez értékesített, majd Phil Foden remek távoli lövéssel a 2-1-es győzelmet is megszerezte csapata számára. „Sokáig nagyon jól csináltunk mindent, a tizenegyes volt a fordulópont – jelentette ki Marco Reus, a dortmundiak csapatkapitánya. - Utána ellenfelünk jobban játszott és megérdemelten jutott tovább. Az egyenlítő gól után nem voltunk elég bátrak, többször kellett volna megpróbálnunk megjátszani Erling Haalandot.” „Nagyon kemény ez a sorozat, a Borussia Dortmund bárkit képes megverni, ha jó napot fog ki – hangsúlyozta Ilkay Gündogan, a manchesteriek középpályása. - Az első félidőben nehéz dolgunk volt, a másodikban agresszívebben játszottunk, jobban felvállaltuk a párharcokat, az egyenlítés után pedig átvettük az irányítást. Megérdemelten jutottunk tovább, várjuk az elődöntőt.” A Manchester City szakvezetője, Josep Guardiola pályafutása nyolcadik BL-elődöntőjére készülhet, rajta kívül csak José Mourinho jutott el ennyiszer idáig ebben a sorozatban. A dortmundiak megszakítás nélkül negyvenedik tétmeccsükön szereztek legalább egy gólt. A legjobb négy között a manchesteriek ellenfele a címvédő Bayern Münchent búcsúztató Paris Saint-Germain lesz, a Real Madrid a Portót kiejtő Chelsea-vel találkozik.