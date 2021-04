Ez lesz a menetrend Fülöp herceg temetésén - II. Erzsébetnek egyedül kell búcsúznia

Szombaton helyezik végső nyugalomra Fülöp herceget, a szertartást a Windsori kastély Szent György kápolnájában tartják. A királynő külön rendelete szerint - szakítva a hagyománnyal - a temetésen nem viselhetnek egyenruhát a férfiak.

Már a hét elején alaposan meglepte alattvalóit II. Erzsébet, amikor alig néhány nappal férje halála után gyakorlatilag visszatért a munkába. A windsori kastélyban első alkalommal személyesen búcsúztatta a korábbi, majd másnap pedig beiktatta tisztségébe az új királyi főkamarást. Utóbbi, Baron Parker, mielőtt elnyerte volna a királyi háztartás legmagasabb rangú tagjának megbízását, az MI5 titkosszolgálat, az elhárítás vezetője volt. Új pozíciójában első, nagy nemzetközi figyelmet kapó feladata Fülöp herceg temetésének megszervezése, bár az egy hete 99 éves korában elhunyt királyi hitves az Operation Forth Bridge keretében maga is alaposan kivette a részét a ceremónia tervezéséből. Az egészen a végső betegségéig fizikailag és szellemileg aktív edinburghi herceg személyesen álmodta meg azt a speciálisan kiképzett Land Rover halottaskocsit, mely koporsóját a windsori kastély belső kápolnájából a királyi ceremoniális menet keretében a Szent György kápolnába szállítja. Csütörtökön Fülöp halála óta első ízben jelent meg a nyilvánosság előtt közösen Károly walesi herceg és felesége, Camilla. A trónörökös és Cornwall hercegnője a Nemzetközösség titkárságának otthonát, a Marlborough House-t kereste fel, ahová a gyászoló britek által a Buckingham-palota kerítése előtt hagyott csokrokat viszi át a személyzet minden este. A királyi rezidencia előtt elhelyezett tárgyak közé tartozott a Land Rover halottaskocsi makettje, tetején The DUKE, R.I.P., A herceg, nyugodjék békében felirattal. A gyászoló család férfi tagjai a hagyományokkal szakítva nem viselnek díszegyenruhát a helyi idő szerint szombat délután 3 órakor kezdődő búcsúztatáson. A "civil" öltöny melletti királynői döntés mögött Harry iránti tapintat állhat, hiszen Sussex hercege egy évvel ezelőtt visszavonult királyi kötelezettségeinek teljesítésétől és ennek következményeként le kellett mondania tiszteletbeli katonai címeiről. Az elhunyt 36 éves unokája lett volna az egyetlen szoros családtag uniformis nélkül, annak ellenére, hogy a századosként leszerelt Harry afganisztáni bevetésen is részt vett. Az edinburghi herceg ígéretes és fényesnek ígérkező, Erzsébet korai trónra lépésével megszakadt haditengerészeti karrierje, majd a királyi hadsereg számos egységéhez fűződött szoros kapcsolata áll szombat délután a katonai felvonulás középpontjában. A menet főpróbáját csütörtökön tartották. Bár a ceremónia úgy vonul be a történelembe, mint ami az eredeti elképzeléseknél összehasonlíthatatlanul visszafogottabb lesz, a felvonuláson a fegyveres erők valamennyi formációjának képviseletében 730-an vesznek részt. A főpróbát a Londonhoz közeli Surrey megyében, a Pirbright Kaszárnyában tartották meg, ideiglenesen kialakítva itt a windsori kastély Quadrangle, négyszögletű udvarának méreteit. A menet élére a Gránátos Gárdaezred zenekara áll majd, annak elismeréseként hogy az edinburgh-i herceg 42 évig ténykedett az egység ezredeseként. Ha a Daily Telegraph értesülésének hinni lehet, a királynőt férje 73 évi házasság utáni elvesztésén túl újabb szomorúság éri. A jelenlegi Covid-szabályoknak megfelelően egyedül kell ülnie a Szent György kápolnában. Mindenkinek legalább két méter távolságra kell elhelyezkednie a vele nem egy háztartásban élőktől. II. Erzsébet oldalán legfeljebb az "HMS Bubble", az Őfensége szociális buborékaként emlegetett szűkkörű udvari személyzet egy tagja jelenhet meg. A meghívottak mindössze 30 tagú sorába e körből kizárólag Fülöp herceg magántitkára, Archie Miller-Bakewell dandártábornok tartozik, azaz egyedül ő lenne jogosult a privilégiumra. További komoly korlátozás, hogy mind a királynőnek, mind a királyi család többi tagjának arcmaszkot kell viselnie a szertartás alatt és nem szabad énekelniük sem. Mindezzel akaratlanul is érvényesül Fülöp álma a minden felhajtást nélkülöző temetésről.