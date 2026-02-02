Ez lesz a menetrend Fülöp herceg temetésén - II. Erzsébetnek egyedül kell búcsúznia

Szombaton helyezik végső nyugalomra Fülöp herceget, a szertartást a Windsori kastély Szent György kápolnájában tartják. A királynő külön rendelete szerint - szakítva a hagyománnyal - a temetésen nem viselhetnek egyenruhát a férfiak.