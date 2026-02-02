A fiú esetében ez már a negyedik őrizetbe vétel és letartóztatás.
Felborzolta a brit közhangulatot a sussexi hercegi pár második háromórás kitárulkozása, de nem bontotta meg támadásuk célpontjainak egységfrontját.
A veterán udvarhölgy sértő kérdései után kialakult vita a legrosszabbkor jött az éppen az Egyesült Államokban vendégeskedő új walesi hercegi pár számára is.
A nagyszabású ünnepség a gyász és a járvány miatt elmarad, de néhány családtagja meglátogatja Windsorban az uralkodót.
Szombaton helyezik végső nyugalomra Fülöp herceget, a szertartást a Windsori kastély Szent György kápolnájában tartják. A királynő külön rendelete szerint - szakítva a hagyománnyal - a temetésen nem viselhetnek egyenruhát a férfiak.
Április 17-én kísérik utolsó útjára Edinburgh hercegét.
A brit történelem leghosszabban szolgáló királyi élettársa hetvennégy éven át volt II. Erzsébet "sziklaszilárd" támasza.
A kormány nem zárkózik el a restitúció ötletétől, de a megegyezéstől még messze vannak.
Bourbon- és Orléans-ház meccsel, a világhódító Napóleon szépunokaöccse nem nagyon izgatja magát.
Újabb részletek kerültek nyilvánosságra Harry herceg és Meghan Markle tavaszi egybekeléséről. Azt is tudni, a pár Skóciában romantikázik Valentin napon.
Közzétették az első hivatalos fotókat Charlotte hercegnőről, Vilmos herceg és Katalin hercegnő másodszülött gyermekéről.
Hamarosan újabb gyermeknek örvendhet Vilmos herceg és hitvese, Katalin hercegnő - legalábbis ha a brit fogadóirodák sejtése helytállónak bizonyul.
Megkeresztelték szerdán György herceget, az Egyesült Királyság majdani uralkodóját.