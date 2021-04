Többen is elbúcsúztak Törőcsik Maritól

A kijárási korlátozások és a rendezvénystop napjaira otthonról elérhető kulturális programokat ajánlunk ezen a hasábon.

Rangos-Csernus csörte a szorongásról Csernus Imre pszichiáter jön Rangos Katalinhoz a Spinozába, hogy megtudhassák tőle, mit rombol rajtunk az elzártság, a szorongás, magunk és hozzátartozóink miatt. A pszichiáter a közelmúltban módszert és életmódot váltott, de a személyiségének vonzereje mit sem csökkent. Spinoza Színház, 18:00



Kosztümös szuperhősök Joss Whedon új sorozatának sztorija szerint Viktória királynő uralkodásának utolsó éveiben London egén megjelenik egy rejtélyes, titokzatos, valószínűleg földönkívüli jelenség, mely elbűvöli azokat, akik megcsodálják. Közülük néhányan – elsősorban nők – megváltoznak az élmények hatására, és furcsa, új képességre/képességekre tesznek szert. Őket a társadalom Érintetteknek nevezi: főleg nők, akik hirtelen addig nem látott furcsa képességekről számolnak be. Ezek között vannak bájosak, de nyugtalanítóak is. Egyikük Amalia True (Laura Donnelly), a titokzatos, gyors öklű özvegy, társnője pedig Penance Adair (Ann Skelly), a zseniális fiatal feltaláló. Ők ketten állnak a gyarapodó csoport élére és vágnak bele a nagy feladatba, hogy helyet teremtsenek maguknak a merev viktoriánus társadalomban, ám ehhez meg kell küzdeniük számos, ha nem az összes olyan erővel, amely nem nézi jó szemmel a különleges képességű emberek puszta létezését sem. HBO GO, 9:00



Néző vagy részvető? A Sajátszínház színházi szakemberek, társadalomkutatók és roma civilszervezetek közös kezdeményezéseként alakult közösség olyan eseményeket hoz létre, amelyeken keresztül a néző a saját környezetét tanulmányozó résztvevővé válhat. 2020-ban a Sajátszínházból kinőtt egy önálló, Szívhangok elnevezésű alkotóközösség, amelyet a Regina roma nőkből álló szereplőgárdája, egészségügyi dolgozók és nőket segítő civil szervezetek képviselői alapítottak. Továbbra is személyes történetekkel dolgoznak. Munkájuk révén az egészségügyi ellátórendszer mindennapi küzdelmei különböző perspektívákból válnak láthatóvá. Szívhangok: Mindennek ellenére?! Trafó, 20:00