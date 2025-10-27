Méltóan emlékező kiállítás nyílt Törőcsik Mari közelgő, 90. születésnapja alkalmából a Bajor Gizi Színészmúzeumban. A képek és videók a színésznő sokféle arcát, mégis évtizedeken át önazonosnak megmaradni tudó tekintetét mutatják.
Nem tudom, lehetne-e ma Magyarországon valakiből filmsztár, vagy inkább mondjuk azt, sztárszínész. Mindenesetre, aki most nagy népszerűségre vágyik, jobb, ha nem a színpadon keresi a szerencséjét. Nagy filmszerepekről sem kell álmodoznia. Egyszerűbb, ha elindít egy TikTok- vagy YouTube-csatornát, berappeli magát a köztudatba, végigkönyököl egy ValóVilágot, vagy tehetségkutatót. E
Velemben akarják átadni, a színészlegenda halálának második évfordulóján emléknapot is tartanak a határmenti településen.
Az áprilisban elhunyt Törőcsik Marira emlékeztek pályatársai, hozzá közel állók a Nemzeti Színházban. Az estet Udvaros Dorottya és Stohl András moderálta.
A színésznő még a kórházba kerülése előtt vállalta, hogy kézlenyomatot ad Zamárdi számára, megköszönve a megtiszteltetést.
A politikusok mellett több művész is gyászolja a színészlegendát.
A Bors szerint a színésznőt nem érik el a közeli barátai.
Legutóbb egy hónapja volt kezelésen a Kossuth Nagydíjjal kitüntetett színésznő, akit beteg keze mellett nyelőcsőtágítás miatt kell folyamatos kontroll alatt tartani.
A nemzet színészének egy orvosi beavatkozás miatt kellett befeküdnie a szombathelyi kórházba.
A kormányfő ellátogatott a színművész velemi otthonába.
Törőcsik Mari, a nemzet színésze, a nemzet művésze, kétszeres Kossuth- és kétszeres Jászai Mari-díjas és Balázs Béla-díjas színművész, érdemes és kiváló művész nemzeti ünnepünk alkalmából Kossuth Nagydíjat kapott. Ez alkalomból köszöntjük őt.
„Hiszem, hogy rövidesen láthatnak majd szerepelni” – mondta a Kossuth- és Jászai Mari-díjas művésznő.
A határozat szerint a cél a „közösségi hasznosítás”, továbbá az integrálás a „muzeális intézmények rendszerébe”.
Hazaengedték a kórházból Törőcsik Marit. A Nemzet Színésze állapota stabil, de nehezen mozog és beszél.
Közel két év kihagyás után vállalhat színészi munkát.
Budapest után Velem is díszpolgárává választotta Törőcsik Marit.
A nemzet színészét lassan egy éve ápolják a szombathelyi kórházban, és a betegségéről eddig csak homályos információk láttak napvilágot, ugyanis senkinek nem volt hajlandó elárulni, mi köti ágyhoz. Most a Borsnak az állapotáról is beszélt.
Az orvosai mindent megtesznek a gyógyulása érdekében, lánya egy gondozót is felfogadott mellé - írja a vaol.hu.
Törőcsik Marit a kórházban sikerült utolérnie a Story-nak. A Nemzet Színésze elmondta, hogy újra tanítják járni, ám pár lépéstől úgy elfárad, hogy a nap további részében csak alszik. Szerencsére a humora és az élni akarás nem hagyta el. Nekem már csak egy kívánságom van: hogy újból dolgozhassak. Rájöttem, munka nélkül én nem tudok élni, és a közönség szeretete nélkül sem. Drukkoljanak nekem - kérte a színésznő.
A Nemzeti Színház társulata 82. születésnapja alkalmából köszöntötte Törőcsik Marit, a nemzet színészét csütörtök délután a szombathelyi Markusovszky kórházban.