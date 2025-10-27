"A közönség szeretete nélkül nem tudok élni" - Járni tanul Törőcsik Mari

Törőcsik Marit a kórházban sikerült utolérnie a Story-nak. A Nemzet Színésze elmondta, hogy újra tanítják járni, ám pár lépéstől úgy elfárad, hogy a nap további részében csak alszik. Szerencsére a humora és az élni akarás nem hagyta el. Nekem már csak egy kívánságom van: hogy újból dolgozhassak. Rájöttem, munka nélkül én nem tudok élni, és a közönség szeretete nélkül sem. Drukkoljanak nekem - kérte a színésznő.