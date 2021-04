Dárdai csapata online edz

A Hertha BSC játékosai online edzésekkel őrizhetik meg erőállapotukat a koronavírusos megbetegedések miatti 14 napos karantén ideje alatt.

"A házi karantén időszakában a csapat a szakmai stáb irányításával virtuális edzéseket végez, hogy jó erőállapotban maradjon. A nehéz körülmények ellenére elfogadjuk a helyzetet, és mindent megteszünk, hogy sikeresen zárjuk a szezont" - mondta Arne Friedrich sportigazgató. Csütörtök reggel derült ki, hogy Dárdai Pál vezetőedző , Admir Hamzagic másodedző, és a csatár Dodi Lukebakio koronavírustesztje is pozitív lett. Mindhárman tünetmentesek, és karanténba kerültek, ahogyan a kontaktszemélynek számító edző, Andreas Neuendorf is. Estére kiderült, hogy egy újabb berlini játékos, Marvin Plattenhardt is megfertőződött, ezért péntektől kéthetes karantén vár az egész csapatra és a szakmai stáb minden tagjára. A klub honlapjának beszámolója szerint már kérvényezték a Mainz, a Freiburg és a sereghajtó Schalke elleni mérkőzések elhalasztását. "Egészségügyi szempontból ez abszolút helyes lépés, szakmai szempontjából viszont érzékenyen érint minket, mert május 22-ig hat mérkőzés vár ránk, amelyeken ki kell harcolnunk a bennmaradást" - mondta Arne Friedrich. Rune Jarstein volt az első Hertha-játékos, aki megfertőződött, a norvég kapus pozitív teszteredményét április 5-én jelentette be a klub. A sportigazgató ennek kapcsán elmondta, a legutóbbi válogatott szünetben ismét szigorítottuk a higiéniai intézkedéseken, de ez nem bizonyult elégségesnek. A Hertha BSC a 18 csapatos tabella 15. helyén áll.