Két és fél milliárd Tyrannosaurus rex élhetett a Földön

A sokszor feleslegesen szedett gyógyszerek előnyeit és hátrányait is bemutatja A Miért fontos az óvatosság? című animációs kisfilm.

Az antibiotikumok „szőnyegbombázó” hatásmechanizmusát, előnyeit és hátrányait is bemutatja a Semmelweis Egyetem animációs filmsorozatának negyedik része. Az ismeretterjesztő sorozat új epizódja elmagyarázza az antibiotikumoknak ellenálló rezisztens baktériumok kialakulását és veszélyeit is. A kisfilmből megtudható többek között, hogy a legismertebb antibiotikumot, a penicillint 1928-ban fedezte fel Alexander Fleming. Ennek a gyógyszernek köszönhető, hogy ma már sokkal kevesebben halnak meg bakteriális fertőzésekben, mint 100 éve. Kiderül az is, miért fontos, hogy csak az orvos utasítása szerint szedjünk antibiotikumot. Mint megírtuk , a felsőoktatási intézmény KliniKaland című kisfilmsorozatának harmadik részében a vírusok és a baktériumok közötti különbségről, előtte a az immunrendszer védekezőrendszeréről, az elsőben pedig a védőoltásokról lehetett többet megtudni.