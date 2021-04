Újabb jó hírt hozott az SMA-betegeknek Kásler Miklós

Kerpel-Fronius Gábor szerint azt kellene kérdőrevonni, aki ennek szükségességét vitatja. Egyes értesülések szerint a Demokratikus Koalíció az, aki leginkább ellenzi az online előválasztást.

A Momentum elnöke, Fekete-Győr András azt mondta a Partizán műsorában , hogy a párt akár kiszállhat a küzdelmekből, ha nem lehet online is szavazni. "Mielőtt megint a Momentumot állítjuk be békétlenkedőnek és összeférhetetlennek, gondolkozzunk egy pillanatra el azon, hogy 1) egy egész országra kiterjedő, 2) járványveszély idején lebonyolított előválasztás, amelyen nem biztosított a teljes online folyamat a regisztrációtól a szavazásig, egyáltalán tekinthető-e mindenki által elérhetőnek és demokratikusnak" - írta a nyilatkozat visszhangjaira reagálva Kerpel-Fronius Gábor. A Momentum politikusa - aki egyben főpolgármester-helyettes is - úgy véli, ez nem az országos választás, ahol nem túl jelentős erőforrások mozgósításával mindenki el tud sétálni egy tőle nem messze levő szavazókörbe, vagy ha erre nem képes, mozgóurnát kérhet. Szerinte lehet érvelni azzal, hogy csak a fiataloknak van internet-elérése, ám ez nem igaz. Ugyanis egyre többen használnak internetet, okostelefont a kifejezetten idős korúak közül is, kifejezetten nő az internet használata az apróbb falvakban is. A politikus hangsúlyozta, természetesen biztosítani kell azok számára is a szavazás lehetőségét, akik nem kívánnak interneten szavazni. "Az offline szavazás veszélyessége, a szükséges szervezés mértéke az offline szavazást olyan magas személyes költségűvé teszi, hogy kimondhatjuk: nem képzelhető el mindenki számára értelmes személyes költséggel hozzáférhető, tehát demokratikus előválasztás anélkül, hogy ne biztosítanánk a teljes online hozzáférhetőséget is személyes regisztrációs kötelezettség nélkül.