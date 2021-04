GRECO-jelentés: “globálisan elégtelen” minősítést kapott Magyarország

Kétszámjegyű különbséget mért a Republikon Intézet az egyesült ellenzék és a kormánypártok támogatottsága között Budapest II. kerületében.

A 800 fős, a Telexen ismertetett közvélemény-kutatás szerint egy most vasárnapi választáson a DK, a Momentum, a Jobbik, az MSZP, a Párbeszéd és az LMP közös listája 44 százalékot kapna, szemben a Fidesz-KDNP 29 százalékos eredményével. (A Magyar Kétfarkú Kutya Pártra is szavaznának 7 százaléknyian.)

A Fidesz jelöltje helyben Gór Csaba lesz, az ellenzéki előválasztáson eddig Kálmán Olga (DK), Tordai Bence (Párbeszéd), Berg Dániel (Momentum) jelezte az indulását. A Republikon felmérése szerint Kálmán Olga a legnépszerűbb jelölt hármójuk között, de valamennyien legyőznék fideszes ellenfelüket. - Az a tény, hogy ezt a választókerületet korábban a Fidesz hozta, most viszont az ellenzéknek többféle felállásban is nagyon jók lehetnek az esélyei, jelzi, hogy hasonló választókörzetekben is komoly ambíciói lehetnek az ellenzéki pártszövetségnek – mondta a felméréssel kapcsolatban Virág Andrea. A Republikon Intézet kutatója szerint az ellenzéki szavazók fegyelmezettségét mutatja, hogy akár a Momentum, akár a DK, akár a Párbeszéd jelöltje lenne – elvben – a Fidesz kihívója a kerületben, győzelmi esélyekkel szállna versenybe.