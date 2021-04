Kétségbeejtő állapotok Indiában: egyes kórházakban már kettesével osztják be az intenzív ágyakra a fertőzötteket

Április 26-tól az egész országban megnyitnak az oktatási intézmények, valamint engedélyezik a bárok, éttermek teraszainak megnyitását - jelentette be Mario Draghi kormányfő pénteken.

Helyreáll a jelenléti oktatás, amely október óta zajlott interneten. A tantermi oktatás újraindításával 8,5 millió hat és tizenkilenc év közötti tanuló térhet vissza az utolsó hónapra az iskolákba, mivel az olasz tanév június közepéig tart. A gyerekek és fiatalok iskolába járását az egész országban biztosítják még a zárlat alatti, úgynevezett vörös zónákban is. A régiók színek szerinti veszélyességi besorolását nem törlik el. Mario Draghi sajtótájékoztatóján emlékeztetett, hogy a következő napokban az olasz csizma nagy része narancssárga, vagyis közepesen veszélyes, valamint alacsony fokozatú sárga térség lesz. A korlátozások oldása közel ötven millió olaszt érint. Vörös zóna Szardínia, Puglia és Valle d'Aosta marad. Április 26-tól a narancssárga és a sárga övezetekben újraindul a szintén ősz óta majdnem kizárólag csak elvitelre dolgozó vendéglátás, de egyelőre csak a bárok, éttermek szabadtéri helységei, vagyis a teraszok nyithatnak újra egész nap. A kijárási tilalom továbbra is este tíz órától reggel ötig lesz érvényes - tette hozzá Roberto Speranza egészségügyi miniszter. Azt mondta, a szabadtéri tevékenységeket engedélyezik, mivel ez kevesebb kockázattal jár. Újranyithatnak a szabadtéri mozik és színházak is. Május 17-től részlegesen feloldják a tartományok közötti közlekedési korlátozásokat, a tömegközlekedési eszközökön marad az ötven százalékos helykihasználtság. A bejelentések szerint április 26-tól engedélyezett lesz a szabadtéri sporttevékenység csoportosan is. Május 15-től tervezik a szabadtéri uszodák megnyitását, június elsejétől az edzőtermekét, július elsejétől a vásárok újranyitását.



Mario Draghi Fotó: AFP

Mario Draghi miniszterelnök kijelentette, hogy egyenlőre ennyi oldást engedhetnek meg. "A kormány ekkora kockázatot tud vállalni" - mondta. Megjegyezte, hogy a mostani járványadatok "óvatos optimizmusra" adnak okot. Kifejtette, hogy a korlátozások oldásával továbbra is kötelező marad a szájmaszkviselés és a biztonsági távolság betartása. Hozzátette, hogy rosszabbodó járványhelyzetben, ismét szigorítanak. Hangoztatta, nem adták fel, hogy őszre a lakosság nyolcvan százaléka védőoltásban részesüljön. Pénteken Olaszország túllépte a tízmilliós oltási küszöböt az első dózis beadásával, ami a lakosság majdnem tizenhét százalékának felel meg. További 4,2 millióan kaptak már második adagot is. A hetven év felettieknek kevesebb mint ötven százalékát oltották be. Az egészségügyi tárcavezető hozzátette, hogy az országos reprodukciós ráta 0,8 tizedre csökkent. Újságírói kérdésre válaszolva, elmondta, hogy aki elutasítja az AstraZeneca védőoltást, "a sor végére kerül", vagyis nem választhat másik vakcinát. Jelenleg az ország vakcina-hiánnyal küzd, Rómában leállították a hatvan évesek regisztrációját. Elemzők szerint a Draghi-kormány a gazdasági élet nyomására döntött a korlátozások első oldásáról, miközben a legsürgetőbb problémát továbbra is a vakcinázás lassúsága jelenti. A SkyTg24 olasz hírtelevízió Magyarországot hozta fel példaként pénteken hangoztatva, hogy arányosan kétszer annyi embert tudott már beoltani mint Olaszország.