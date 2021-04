A felsősöknek és a középiskolásoknak is kinyitnak az iskolák Szerbiában hétfőtől

Régi és új ellenfelei együtt rontottak rá a bukott Bojko Boriszovra, aki át se vette képviselői mandátumát.

Alig, hogy megalakult az új bolgár parlament máris úgy döntött: felszólítják Bojko Boriszov eddigi kormányfőt, számoljon be a törvényhozásnak arról, hogy miként készült fel az ország az EU helyreállítási alapjának – mintegy hatmilliárd euró a tét a bolgárok számára – felhasználására. Boriszov hónapok óta nem jelent meg a nemzetgyűlésben, utoljára tavaly áprilisban válaszolt a képviselők kérdéseire. Az április 4-én tartott választások nyomán a 240 tagú bolgár parlamentben a 2006-ban Bojko Boriszov (egykori tűzoltó, rendőrtiszt, biztonsági vállalkozó, majd Szófia polgármestere) által alapított, jobbközép GERB párté lett a legnagyobb frakció (75 mandátum) . A GERB Fidesz-típusú vezérpárt, ideológia és program nélküli alakulat, az EPP tagja, magát Nyugat-barátnak feltüntető korrupciós hálózat. A látszólagos győzelem valójában súlyos vereség. Ezt Boriszov is elismerte: nem vette át mandátumát és letétbe helyezte kormánya lemondását a parlamentben. Az eddigi rezsimmel való szakítást jegyében a képviselők úgy döntöttek, hogy az alakuló ülést és a további tanácskozásokat is a nemzetgyűlés történelmi épületében tartják, nem pedig a hajdani állampárti székházban kialakított ülésteremben. A parlamentben összesen hat frakció van, három új protesztpárt mellett bejutott a megcsappant erejű Bolgár Szocialista Párt (43) és a török-muzulmán kisebbség érdekeiben fellépő DPSZ (Mozgalom a Jogokért és Szabadságért) (30 mandátum). Utóbbi kettőt a közvélekedés a GERB-bel együtt a status quo erőihöz sorolta, ám most a parlamentben az új pártokkal szavaztak. A parlament elnöke így Iva Miteva jogásznő lett, aki az 51 mandátumával másodiknak befutó „Van ilyen nép!” (ITN) nevű új párt képviselője. Ezt a pártot Szlavi Trifonov popénekes, showman, tehetős szórakoztatóipari vállalkozó alapította és szervezte meg. Trifonov most épp beteg – elkapta a koronavírus okozta betegség, képviselői esküjét is online tette le. Az első parlamenti ülésnapon alkalmi szövetséget kötött a tiltakozási mozgalommal megjelent három új erő és a korábbi hivatalos ellenzék. A GERB képviselői - hiába övék a legnagyobb frakció - a parlamenti szégyenpadra szorultak. A pártok egymással versengve álltak elő elszámoltatási és beszámoltatási javaslatokkal. Boriszov személye, nyilvánvaló korruptsága került a céltáblára. A kormányfő pártja kísérletet tett rá, hogy koalíciót ajánljon az ITN-nek, s maga nyújtotta be törvényjavaslat formájában Trifonovék fő javaslatát, hogy az eddigi listás választás helyett legyenek egyéni körzetek többségi, kétfordulós szavazással. A "Van ilyen nép" nevében Tosko Jordanov, Trifonov helyettese (egyben showműsorainak forgatókönyv-írója) mondott beszédet. Teljes fordulatként azt mondta, ők is módosítani akarják akarják a választójogi törvényt, de nem támogatják az egyéni választókerületek bevezetését, mert az ötletnek nincs többsége. A többi párt szónoka is elszámoltatást, újrakezdést, gyökeres igazságügyi reformot, a szervezett bűnözés befolyásának megszüntetését követelte. A jelek szerint megteremthető egy közös minimumprogram, amelyet meghatározott időre alakuló kormány valósítana meg. A program egyik eleme a szavazás megkönnyítése, az, hogy levélben és interneten is lehessen voksolni és külföldről is részt vehessenek az ott élő bolgárok. A szavazókörzeteket kamerákkal ellenőriznék. A cél a körülmények miatt külföldre kényszerült szavazópolgárok bevonása a hazai politikába, a választási csalások, a szavazatvásárlás felszámolása. Több párt akar alkotmánymódosítást, a bírósági rendszer megtisztítását, olyan törvényt, amellyel leváltható lenne Ivan Gesev, a Boriszov kreatúrájaként túlhatalmat szerzett legfőbb ügyész. A laza politikai érdekszövetség arra irányul, hogy elszámoltassák Boriszovot és társait, feltárják a GERB kormányzási ciklusai alatti sötét ügyeket és új választási rendet vezessenek be. A kormányalakítás kérdésében a BSZP és a DPSZ, valamint a baloldali protesztpárt az „Egyenesedj fel, gengszterek kifelé!” (14 mandátum) is Trifonov ITN pártjára mutogat, mint második parlamenti erőre. Ők még nem nyilatkoztak, de a Demokratikus Bulgáriáért párt (27 mandátum) nevében Hriszto Ivanov bejelentette: vállalnák a kormányalakítást, ha az ITN nem hajlandó erre. A GERB tartós politikai karanténba szorult, képviselői dezertálhatnak. Boriszov sértődöttségében megtagadta a parlament előtti megjelenést, szabadságot vett ki. A lelépő jobbközép kormány egyik értelmezhetetlen lépése, hogy leállította a koronavírus járvány elleni küzdelemre létrehozott operatív törzs működését.