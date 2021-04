Baranyi Krisztina népszavazást akar Fudan-ügyben

Helyi népszavazást kezdeménye a Fudan ügyében Baranyi Krisztina Ferencváros polgármestere.

Amíg nem születik felelős, közös döntés arról, hogy a Fudan Egyetem új campusa megépülhet ebben a városban, Ferencváros nem fog semmilyen vagyonelemet a projekt rendelkezésére bocsátani - írja mai posztjában Baranyi Krisztina IX. kerületi polgármester. Kijelentése azért esik különös súllyal latba, mivel a kínai egyetem európai bázisának kinézett helyszín „Ferencváros páratlanul szép Duna-parti területe, ahová eredetileg a Diákváros északi részének épületeit - irodákat, üzleteket, kávézókat, lakásokat - terveztek a Mesterterv készítői. Annak a 13 hektáros területnek, ahol megépülne a Fudan Egyetem, több mint a fele Ferencváros tulajdonában van és a Főváros is rendelkezik itt némi ingatlantulajdonnal. Vagyis ezeket az ingatlanokat át kellene adnunk erre a célra” – hívja fel a figyelmet Baranyi Krisztina. Márpedig ezt nem teszik meg, erről ugyanis a Diákvárossal ellentétben nem született közös döntés Mint írja „széleskörű, a budapestiek által is jóváhagyott felhatalmazása a Diákvárosnak és az atlétikai világbajnokság megrendezésének van”. Ezeknél nagyságrendekkel nagyobb beruházás a kínai campus, de „erről nemhogy közös döntés nem született, de el is titkolták előlünk az erről szóló államközi megállapodást, a tervek részleteit, a helyszínt, a finanszírozási konstrukciót, mindent.” Baranyi Krisztina népszavazással kell dönteni arról, hogy odaadják-e Ferencváros vagyonát egy magánegyetemnek, amelynek költségeit még az unokáink is fizetni fogják. A Fudan Egyetem budapesti beruházásáról, a kormány kínai érdekeket szolgáló döntéseitől a Népszava korábban több cikkben is beszámolt. Legutóbb Fürjes Balázs leváltásáról, illetve Palkovics László kinevezéséről írtunk.