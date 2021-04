Egyéves gyerekükkel mentek drogot venni, rajtuk ütöttek (videó)

Egy pár több hónap alatt csaknem 1,3 millió forintot költött kábítószerre, amelyek egy részét továbbadták.

Huzamosabb ideje tartó felderítés után csütörtökön Pesterzsébeten fogták el a Pest megyei felderítők azt a 31 éves dunaharaszti férfit és 29 éves élettársát, akik alig egyéves, közös gyermeküket is magukkal vitték egy kábítószer vásárlásra – derült ki a police.hu vasárnapi híréből. Mint írták, az eladó és a vevő egy autóban ülve ütötték nyélbe üzletüket a XX. kerületi Torontál utcában, még mielőtt a felderítők kirajzottak autóikból és meglepték az üzletfeleket. A drogárus a rajtaütést észlelve először tolatni kezdett autójával, majd elszáguldott, a vevő a mozgó kocsiból ugrott ki. Ezután megpróbált feltápászkodni, de mire ezt megtette, a rendőrök megbilincselték. Őt és az autójában várakozó 29 éves élettársát előállították, miközben gondoskodtak a járműben tartózkodó alig több, mint egy éves kisfiúról is. Az elkapott férfi zsebében, majd a nővel közös lakásán több tasakba porciózott kábítószergyanús anyagot, digitális mérleget, dohányőrlőket foglaltak le. A rendőrség mindeközben a helyszínről elmenekülő dílerről sem feledkezett meg, őt nem sokkal később szintén elfogták, a pár kihallgatásakor már ő is bilincsben tűrte, amint a rendőrök átkutatták fővárosi lakását.