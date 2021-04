Ujhelyi: Minden beoltott kapjon ingyenes ellenanyagtesztet

Jelenleg 8445 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 1 051-en vannak lélegeztetőgépen.

Vasárnap reggelre 3706-tal nőtt az új fertőzöttek száma, ezzel a járvány kezdete óta összesen 750 508 embert regisztráltak a beazonosított fertőzöttként. Elhunyt 205 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 25 184-re emelkedett – írja a kormányzati tájékoztató oldal. A gyógyultak száma jelenleg 455 029, az aktív fertőzötteké pedig 270 295. Jelenleg 8445 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 1 051-en vannak lélegeztetőgépen.



Kiemelték, a járvány harmadik hullámának tetőzése érzékelhető, de még most is nagyon sokan fertőződnek meg, ezért a védelmi intézkedések betartása továbbra is fontos. – Folyamatosan zajlik az oltás, a beoltottak száma 3 252 579, közülük 1 385 898-an már a második oltásukat is megkapták – tették hozzá. (Képünkön a kisvárdai kórház Covid-osztálya)