Nem olt többet az AstraZeneca vakcinájával Dánia

Az egészségügyi miniszter azzal indokolta a döntést, hogy a kórházi kapacitások mintegy 75 százalékban beteltek.

A kórházak leterheltsége miatt április 25-ig meghosszabbítják a járványügyi korlátozások többségét, de a jövő héttől megnyílnak az óvodák és a bölcsődék, lehetséges a szabadtéri csoportos sportolás is – jelentette be szerdai sajtóértekezletén Adam Niedzielski lengyel egészségügyi miniszter. A miniszter azzal indokolta a zárlat folytatását, hogy a kórházi kapacitások mintegy 75 százalékban beteltek. A helyzet szerinte annak ellenére is nehéz, hogy a kórházi férőhelyek foglaltsága több mint egy hete stabil. A március végén elrendelt járványügyi korlátozások meghosszabbítása alól kivételt jelentenek az óvodák és a bölcsődék, amelyek hétfőtől újból megnyílhatnak. Lehetséges a szabadtéri csoportos sportolás is, amennyiben ennek folyamán 25 embernél többen nem gyűlnek össze. Niedzielski közölte: a május 3-ai lengyel állami ünnepet magában foglaló hosszú hétvégéig zárva kell tartani a szállodákat. Nem zárta ki, hogy más korlátozásokat vajdaságonként oldják majd fel, a regionális járványadatok csökkentésétől függően.

Az április 25-ig meghosszabbított korlátozások a jelenleg zárva tartó plázákra, barkács- és bútoráruházakra, kulturális és sportlétesítményekre, a fodrászatokra és a kozmetikai szalonokra vonatkoznak. Egyelőre folytatódik a távoktatás is az általános és középiskolákban, valamint az egyetemeken. Szerdai adatok szerint egy nap alatt 21 283 új fertőzést regisztráltak. Kifejezetten a Covid-19 miatt egy nap alatt 182 ember, a Covid-19 és más betegségek együttes megléte miatt pedig 621 ember hunyt el. Jelenleg 33 906 fertőzött szorul kórházi kezelésre, ami 713-mal kevesebb, mint kedden. A betegek közül 3457-en vannak lélegeztetőgépen, 56-tal kevesebben, mint előző nap. A mintegy 31 millió felnőtt, vagyis a Covid-19 elleni vakcinázásra jogosult lakost számláló Lengyelországban szerdáig több mint 7,9 millió oltást adtak be, ezen belül több mint 2,1 millió embert az alkalmazott vakcinák második dózisával is beoltottak.