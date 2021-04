Orbánék feltűnés nélkül privatizálták a Budapest Bankot

A belvárosi Monarchia, korábban Galilei nevet viselő vendéglátóhelyet a külföldi turisták mellett több hazai hírportál is „lebuktatta”.



Aligha van olyan étterem, amely nagyobb kárt okozott volna a budapesti turizmusnak, mint a Váci utcai „turistacsapdák” közül is kiemelkedő Monarchia Old és elődje, a Galilei – írja a G7 gazdasági hírportál. A belvárosi Váci utca és a Havas utca kereszteződésénél működő egységről kijelentették:

„Már a 2010-es évek elején Budapest legrosszabb étterme volt, de hiába jelent meg róla számos elborzasztó történet és hívták rá rendszeresen a rendőröket, végül a koronavírus-járvány söpörte el.”

Ez azt jelenti, hogy a Monarchia Old már nem is fog újranyitni, az üzlethelyiség kiadóvá vált. A G7-nek az üzemeltető Csöppű család egyik tagja azt mondta telefonon, hogy az ingatlan az övék, de az éttermet hivatalosan már nem ők üzemeltették. Csöppű Zsolt szerint fél éve próbálják kiadni ezt és egy másik üzlethelyiségüket a Váci utcában, de még érdeklődők sem akadnak – áll a cikkben. A Galileiről több cikk is megjelent 2013 környékén, miután a világ egyik legjelentősebb utazási platformján, a Tripadvisoron sorozatban jelentek meg róla felháborodott vélemények a vendégektől:



„Ezeknek az volt a lényege, hogy pocsék ételek párosultak arcpirító árakkal, igénytelen vendégtérrel, piti lehúzásokkal és agresszív személyzettel.”



A gazdasági portál felidézte, hogy az Origo egykori riportja szerint hetente kétszer hívták rájuk a rendőrséget az átvágott vendégek. Az Index 2010-es, turistacsapdákról forgatott videójában is szerepelt a Galilei, leleplezve, hogy akkor ott 2400 forint volt egy sör és 1600 forintot számoltak fel a kenyérért.

444 egyik cikkében az étterem több volt munkatársa is megosztott részleteket a hely működéséről. Elrettentésképpen idéztek is ezekből:

A maradék ételt felhasználták újra és újra;

a használt korsókat csak ritkán mosták el;

Volt olyan, hogy kint hagyták véletlenül a húst a kocsiban egy napra, másnap aztán több fűszert kellett használni hozzá;

Az olívás spagettivel nem egyszer előfordult, hogy se olívaolaj, se bogyó nem volt, ezt sima étolajjal és zöldborsóval pótolták. Ha valaki rákérdezett, hogy ez mi, akkor a bevált a szöveg az volt, hogy: „ez a magyar olíva”;

Ketchup/majonéz/mustár egyszerűen nem volt. Pontosabban a szokásos kis dobozok ki voltak rakva, de mind üres volt. Ha egy vendég szólt, hogy az adott szett üres, akkor vittek neki egy másik üreset, azzal a címszóval, hogy úgyis megunja, és nem fog még egyszer szólni.

A cikkek hatására lépett az V. kerületi önkormányzat, és visszavonta a Galilei teraszának közterület-használati engedélyét. A helyén nyílt meg a most bezárt Monarchia Old. A Tripadvisoron jelenleg is az utolsó a nagyjából háromezer regisztrált budapesti étterem közül, és a hasonló a Google-értékelése is, ahol 815 véleményből 643, azaz csaknem 80 százalék alapján „szörnyű” a hely, amely végül a járvány miatt tavaly márciusban kényszerűen bezárt – foglalta össze a bukáshoz vezető helyzetet a G7.