Államtitkári ajánlat: mindenkinek ott a közmunka, akit nem szív fel a piac

Balmazújváros korábbi polgármesterének az igazságügyi tárca engedélyezte, hogy ne kelljen megkezdenie börtönbüntetését. Utódja szerint vannak bizonyos emberek, akik magyarázhatatlan védettséget élveznek.

Hegedűs Pétert azután kereste meg a csatorna , hogy kiderült, elődjét, Veres Margitot öt év letöltendő szabadságvesztésre ítélték különféle korrupciós ügyletek miatt. A városvezető szerint az látszik, hogy vannak bizonyos védettséget élvező személyek, akik semmivel sem tudják megindokolni, miért is vannak szabadlábon. Veres Margitnak az igazságügyi tárca engedélyezte, hogy szabadlábon várja meg azt a kegyelmi kérvényt, amelyet Áder Jánoshoz nyújtott be. Az ATV kereste a korábbi polgármestert is, de nem sikerült elérnie. Korábban azt mondta, bizonyítékokkal tudja alátámasztani ártatlanságát, de ezekről semmi konkrétumot nem árult el. A köztársasági elnököt amúgy semmilyen határidő nem köti a kegyelmi kérvény elbírálásában,