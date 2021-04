Nincs több jöttem, láttam, győztem!?

Tizenkét európai klub bejelentette, hogy elindítja külön bajnokságát, amely az eddigieknél sokkal több bevételt garantál a résztvevőknek, az UEFA nem ismeri el a sorozatot.

Tizenkét nagycsapat (AC Milan, Arsenal, Atlético Madrid, Chelsea, FC Barcelona, Internazionale, Juventus, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Real Madrid, Tottenham) hétfőn bejelentette, hogy elindítja külön bajnokságát, a labdarúgó szuperligát. Az új sorozat tervének kizárólag pénzügyi okai vannak, a bajnokságot működtető befektetői csoport minden résztvevőnek évi 150-200 millió eurót ígér. A Bajnokok Ligája győztese egy szezon alatt 70-80 millió eurót tud keresni a legrangosabb európai kupa megnyerésével. A tervek szerint a tizenkét alapító klub mellett még nyolcan vennének részt a bajnokságban, az alapszakaszban két tízes csoportban zajlanának a küzdelmek, majd a rájátszásban oda-visszavágós negyeddöntőktől jutnának el a döntőig. (A 20 együttesből 15-nek lenne fix helye, öten az elért eredményeik alapján esnének ki a ligából, helyükre a hazájuk bajnokságában legjobban szereplők léphetnének.) A két csoport 4-5. helyezettjei külön párharcot vívnának a negyeddöntőbe jutásért. Az elképzelés több sebből vérzik még, számtalan kérdésre nincs válasz. Az sem kizárt, hogy el sem indul a bajnokság, könnyen elképzelhető, hogy a csapatok csak extra nyomást akartak gyakorolni az európai szövetségre (UEFA), mert úgy gondolják, még több pénz járna nekik a BL-bevételekből. Például nincs arra semmi garancia, hogy azok a klubok, amelyeket a bajnoki eredményeik alapján felkérnének az indulásra, vállalják a szereplést a ligában, az ezzel járó hátrányok miatt. Az UEFA és a nemzetközi szövetség (FIFA) kitiltással fenyegeti a saját rendezvényeiről – világ- és Európa-bajnokság – azokat a játékosokat, akik pályára lépnek a szuperligában. A tizenkét klub bejelentése szerint augusztusban elindul a szuperliga, de egyelőre nem tudni, melyik televízió, milyen idősávban közvetíti a meccseket. Televíziós szerződés nélkül szinte biztos, hogy nem kezdődik el az új bajnokság, egy ilyen megállapodást viszont nem lehet egyik napról a másikra megkötni. A csapatok között a játékosok szerződtetését a FIFA előírásai szabályozzák. Ha a szuperligát a FIFA nem ismeri el, akkor az új bajnokságnak a versenykiírás mellett saját átigazolási szabályzattal is kell rendelkeznie, ennek hiányában a játékosok annyiszor válthatnak csapatot egy szezonon belül, ahányszor akarnak, ami káoszhoz vezetne. Az sem biztos, hogy amennyiben egy futballista a válogatott miatt nem vállalja a szereplést az új sorozatban, akkor őt kötelezni lehet a játékra egy hivatalosan nem elismert versenysorozatban. A hétfői bejelentés szerint az új liga elnöke Florentino Pérez, a Real Madrid irányítója lesz. Pérez annyit elárult, hogy a szuperliga szeretne együttműködni a FIFA-val és az UEFA-val, de erre egyelőre kevés az esély, ismerve a szövetségek álláspontját. A szuperliga mérkőzéseit hétköznap rendeznék, így elvben nem lenne akadálya annak, hogy a csapatok saját hazájukban is részt vehessenek a bajnoki küzdelmekben. A gyakorlatban azonban ez sem lesz egyszerű, ha az UEFA nem ismeri el a szuperliga létjogosultságát, akkor azok a tagszövetségek is minden bizonnyal komoly szankciókra számíthatnak, amelyek a bajnokságukban engedik szerepelni az új versenysorozatot választókat. Ha viszont nem engedik be őket, akkor a nemzeti szövetségek szponzorokat veszíthetnek, hiszen egész más annak a bajnokságnak a marketingértéke, amelyikben pályára lép például az Atlético Madrid, a Barcelona és a Real Madrid, mintha a trió nélkül zajlana a pontvadászat. A szuperliga sokkolta a szurkolókat is, az érintett klubok közösségi oldalát elárasztották a felháborodott hozzászólások. A drukkerek többsége azt írta, nagyot csalódott kedvenc egyesületében, mert az a pénzt választotta, minden mást háttérbe szorítva. Sokan sérelmezték, hogy a pénzüket elfogadják a klubok, de egy ilyen fontos döntés előtt nem egyeztettek a szurkolói csoportokkal. A szuperliga működtetői hétfő délután tárgyalást kezdeményeztek az UEFA és a FIFA elnökével, Aleksander Ceferinnel és Gianni Infantinóval a részletek tisztázása érdekében. Lapzártánkig egyik szervezet vezetője sem reagált a megkeresésre.

Kiszálltak a németek A német élcsapatok, a Bayern München és a Borussia Dortmund sem vállalta a részvételt a sorozatban, pedig mindkét klub többször képviseltette magát az előkészítő tárgyalásokon. Persze az sem kizárt, hogy kivár a két német élcsapat. „Nem akartunk új bajnokságot létrehozni, azt szerettük volna elérni, hogy a Bajnokok Ligájában a bevételek elosztása ne egyenlő legyen, hanem, a szurkolók számára érdekesebb és több bevételt termelő klubok anyagi elismerése igazodjon a piaci értékéhez – jelentette ki Hans-Joachim Watzke, a Borussia Dortmund ügyvezetője az egyesület hivatalos honlapján. - Sosem merült fel bennünk az UEFA versenyrendszerének elhagyása.”

Kikerültek a fegyverek az asztalra

Kikerültek a fegyverek az asztalra, véli Szabados Gábor sportközgazdász, aki a Népszava megkeresésére nyilatkozott a szuperliga tervéről, annak megvalósíthatóságáról. "Azt gondolom, hogy több hónapja nagyon komoly egyeztetések zajlottak a háttérben az UEFA és a szuperligát tervező csapatok között, ezek a tárgyalások vélhetően elakadtak és eljött az a pont, amikor mindkét fél kitette az összes fegyverét az asztalra - jellemezte a kialakult helyzetet a szakember. - Az UEFA adukártyája a kizárás a válogatott tornákról, az élcsapatoké a legjobb klubok kiválása az UEFA versenyrendszeréből. Korábban azt mondtam, elképzelhetetlennek tartom a szuperliga elindulását. Most úgy fogalmaznék, hogy nem kizárt az elindítása, de én továbbra is azt érzem, igazán egyik oldal sem szeretné felborítani a jelenlegi rendszert, csak a korábbinál jobb pozícióba akar kerülni." A szakember arra is felhívta a figyelmet, hogy a szuperliga tervezetében nagyon kevés egyelőre a konkrét információ. "Augusztusi indulásról beszélnek, de nem tudni, melyik évben - hangsúlyozta a sportközgazdász. - Idén nyárra nagyon nehéz lenne mindent összerakni, de a koronavírusra hivatkozva nagyobb kellemetlenség nélkül el lehet halasztani a kezdést. Nem tudunk semmit a televíziós megállapodásokról, azt feltételezem azért, mert még nincsenek, ezek nélkül sem tud elindulni a szuperliga. Valószínűleg szándéknyilatkozatok és előszerződések készültek, de az UEFA és az élklubok szempontjából is az lenne a legjobb, ha sikerülne egyezségre jutni és nem borulna fel minden. Ha mégis elindul a szuperliga, akkor ez komolyan megváltoztatná a játékoskereteket. Aki nem akar a szuperligában szerepelni, azt nem lehetne kötelezni erre, a klubok kénytelenek lennének elengedni a távozni szándékozó futballistáikat. Úgy vélem, az idősebb játékosok a nagy bevételt, a szuperligát választanák, de a fiatalabbak nem szívesen mondanának le a válogatottról, a világ- és kontinensbajnoki szereplésről." A szuperliga csapatainak közösségi oldalain a szurkolók többsége felháborodottan tiltakozott az új terv ellen. "Ez senkit sem befolyásol, nagyon csúnyán hangzik, de a szurkoló lecserélhető, ha valaki bojkottálja a kedvencei mérkőzéseit, majd kimegy helyette szurkolni más, amikor a vírushelyzet ezt lehetővé teszi - mondta a szakértő. - Ugyanez a helyzet a szponzorokkal is. Biztos lesznek, akik felmondják a támogatási szerződést, de helyettük is érkeznek mások." Szabados Gábor számára az tűnik a legvalószínűbb forgatókönyvnek, hogy némi állóháború után a szembenálló felek közös nyilatkozatban jelentik be, sikerült megtalálniuk a mindenki számára megfelelő megoldást és minden megy tovább, mint eddig.