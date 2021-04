Még tart az energiaszolgáltatói türelem

Az Opten inkább intő, semmint biztató jelnek tartja a hazai társaságok és egyéni vállalkozások egyre növekvő számát.

Főképp a kényszertörlések tilalma miatt nő a hazai cégek száma - állapítja meg friss kutatásában az Opten. Márciusban csupán 1430 vállalkozás szűnt meg, ami az elmúlt évtized legalacsonyabb értéke. A céginformációs szolgáltató ennek okát főképp a kényszertörlések koronavírus miatti felfüggesztésében látja. Emellett 3044 cég alakult, ami szintén nem alacsony szint, hisz 26 százalékkal haladja meg 2020 eleve magas átlagártékét. Igaz, a 2008-as válság után négy évig 4 ezer, 1998-ban pedig 5 ezer céget alapítottak Magyarországon havi átlagban. Az egyre magasabb érték mögött szintén inkább a koronavírus-válság kedvezőtlen hatásai húzódnak meg: változatlanul sok vállalkozó kényszerül új területen szerencsét próbálni. Elvileg az új kata-szabályok is a társas vállalkozások felé terelnék az egyéniket, bár ezt a felmérések nem támasztják alá. Jelenleg 521 ezer társas vállalkozás működik Magyarországon és az érték egyre bővül. A 7700 új egyéni vállalkozás is magas szint, amiként összesített, 567 ezres számuk is nő. Márciusban 439 felszámolási eljárás indult, ami bár évtizedes távlatban nem kiemelkedő, 2020 átlagát közel negyedével haladja meg és szintén nem túl szerencsés fejlemény. Bár a nyugodt bezárást sejtető végelszámolások értéke az év eleji csúcsokról némiképp alábbhagyott, a márciusi, 738-as érték még mindig nagyarányú borúlátásról tanúskodik. A 3424 végrehajtás szintén sok, bár a megelőző évekhez képest, illetve a válsághelyzet tükrében akár még kedvezőnek is tűnhet. Az Opten a jelekből arra következtet, hogy a gazdaság, ha lassan is, de kezd kikecmeregni a 2020-as sokkból. Mindazonáltal 2021 a fogyasztási szokások átrendeződése, a várható csődök, felvásárlások, tulajdonoscserék és piaci átrendeződések miatt is kiváltképp mozgalmas évnek ígérkezik.