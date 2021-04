Enyhíthet Németország a járványügyi előírásokon

Annalena Baerbock beszédében hangsúlyozta: a kormány feladata, hogy garantálja a párizsi klímamegállapodás végrehajtását.

A várakozásoknak megfelelően Annalena Baerbockot jelölték a németországi Zöldek kancellárjelöltnek. A döntést a környezetvédők társelnöke, Robert Habeck jelentette be. Mint mondta, Baerbock a kampányban határozottan képviseli majd a Zöldek programját. A kancellárjelölt beszédében ígéretet tett arra, hogy előmozdítja az ország ökológiai átalakítását. A kormány feladata, hogy garantálja a párizsi klímamegállapodás végrehajtását. Hozzátette, a döntés még húsvét előtt született meg kettejük között. Habeck azt ígérte, minden erejével azon lesz, hogy Baerbockot segítse. Elmondta, céljuk az, hogy a Zöldeket felkészítsék a kormányzati felelősségvállalásra. A Zöldek alighanem jó döntést hoztak azzal, hogy Baerbockot indítják jóllehet Habeck hangsúlyozta, hogy őt is érdekelte a kihívás. Mivel a közvélemény-kutatásokat 5-8 százalékkal vezető uniópártok férfit indítanak, a női faktor így a környezetvédők mellett szólhat. Ráadásul az eltelt években Baerbock bizonyította, hogy rendkívül felkészült politikus, aki kiválóan ért a nemzetközi jogot érintő témákhoz. Akár ő lesz a következő kancellár, akár nem, a következő kormányban mindenképpen fontos szerepet játszik, hiszen szinte biztos, hogy a Zöldek a következő szövetségi kabinet tagjai lesznek. Az is jó döntés volt a Zöldek vezetői részéről, hogy egymás között, békében döntötték el, melyikük induljon a kancellári tisztségért. Nagy a kontraszt az uniópártokkal szemben, hiszen a CDU-t irányító Armin Laschet és a CSU első embere, Markus Söder közötti harc a kancellárjelöltségért hosszabb távon is negatívan befolyásolhatja az uniópártok viszonyát. A Zöldek azonban ezzel megőrizték jó imázsukat és békét sugároznak.