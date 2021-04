Spanyolország megvizsgálja, hogy lehet-e kombinálni két vakcinát

A 16 éven aluliak számára egyelőre nem engedélyezett a koronavírus elleni vakcina, bár a tesztelés folyamatban van.

Mától valamennyi 16 éves és annál idősebb állampolgár jogosult az új típusú koronavírus ellen kifejlesztett védőoltásra az Egyesült Államokban - jelentette be hétfőn az amerikai járványügyi és betegségmegelőzési központ (CDC). A CDC ajánlása szerint elsőként azoknak a 16 éves és ennél idősebb embereknek kell felajánlani a lehetőséget, akik olyan alapbetegséggel élnek, amely növeli a Covid-19 okozta súlyos, életveszélyes szövődmények kockázatát. Joe Biden amerikai elnök a hónap elején jelentette be, hogy két héttel az eredetileg kitűzött május 1-jei határidő előtt, már április 19-ére elérhetővé teszik az oltást minden felnőtt számára az Egyesült Államokban. Ez azt jelenti, hogy kivétel nélkül valamennyi felnőtt jogosulttá válik arra, hogy regisztráljon és megkapja az oltását. "Nincs több zavaros szabály. Nincs több zavaros korlátozás" - fogalmazott akkor Biden. A tagállamok mostanra már kiterjesztették a jogosultságot erre a korcsoportra is. Alaszka volt az első, majd Georgia, Texas és Kalifornia következett és Hawaii volt az utolsó tagállam, amely április hetedikén engedélyezte valamennyi 16 éven felüli lakos számára az oltakozást. A Fehér Ház hétfőn bejelentette: médiakampányt indítanak, hogy felhívják a lakosság figyelmet az április 19-től érvényes új szabályokra és ezzel növeljék az eddig habozó emberek hajlandóságát az oltások elfogadására. Az adminisztráció egyik tisztviselője az Axios nevű amerikai hírportálnak azt mondta: a kampány részeként több mint 30 interjút adnak majd helyi televíziókban és rádiókban, s ezzel elsősorban a vidéki, afroamerikaiak és spanyolajkúak lakta választókerületeket célozzák meg. Szakemberek szerint erre azért is van szükség, mert bár - a CDC hétfői bejelentése szerint - az amerikai felnőtt lakosság több mint fele megkapta már a koronavírus elleni oltás első adagját, de továbbra is sokan vannak, akik nem akarják beoltatni magukat. Ez pedig - mint arra többen felhívták a figyelmet - kockáztatja a nyájimmunitás kialakulásának lehetőségét. "Aggódom, hogy kezdünk eljutni arra a pontra - amelyről mindig is tudtuk, hogy valahol a láthatáron létezik -, ahol már a kínálat szintje felülmúlja a keresletet" - fogalmazott Dr. Abdul El-Sayed epidemiológus vasárnap a CNN amerikai hírtelevíziónak. A 16 éven aluliak számára egyelőre nem engedélyezett a koronavírus elleni vakcina, bár a tesztelés folyamatban van. A Fehér Ház vezető Covid-19 tanácsadói egy héttel ezelőtt azt mondták: már kora ősszel rendelkezésre állhat a koronavírus elleni védőoltás a 12 és 15 év közötti fiatalok számára is. Az amerikai Pfizer és a német BioNTech gyógyszeripari vállalatok március végén jelentették be, hogy klinikai vizsgálati eredményeik kimutatták: a Covid-19 ellen közösen kifejlesztett vakcinájuk hatékonysága 100 százalékos a 12 és 15 év közötti gyermekek körében. A vállalatok április elején kérték az általuk gyártott oltás engedélyezésének kiterjesztését az Egyesült Államok élelmiszer- és gyógyszerfelügyeleti hivatalától (FDA), amely eddig a 16 évnél idősebbek beoltását hagyta jóvá ezzel a vakcinával.