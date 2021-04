Folytatódik a Downton Abbey a mozikban

Izgalmas kísérletbe fogott Magács László, a TRIP vezetője. Kortárs írókat kért fel, hogy értelmezzék újra Shakespeare drámáit, illetve egy-egy jelenetét. Az új sorozat a Budapesti Tavaszi Fesztiválon debütált.

Shakespeare megunhatatlan, nem véletlenül levehetetlenek a művei a színházak repertoárjáról. Darabjaiban minden összesűrűsödik, ami ma is izgathat minket. A TRIP Shakespeare 37 című új sorozata is ezen a nyomon jöhetett lére. Mi történik, ha egy kortárs alkotó nyúl egy-egy műhöz? Újraértelmezi, a saját képére írja, ily módon Shakespeare ihletésére új alkotások születnek. Magács László igazgató, rendező és csapata el is kezdték filmre venni az átlagosan húsz perces etűdöket. A vállalás szerint a teljes életművet feldolgozzák, vagyis harminchét epizódra tervezik az új webszínházi szériát. Az első művet Erdős Virág jegyzi, a Rómeó és Júlia átiratával. A Montague és Capulet című történet a kriptában játszódik. A két szerelmes holtteste előtt összegyűlnek a szülők. Kétségbeesett egymásba vágó, sűrű mondatok sora a darab. „ Az ember minden egyes alkalommal egy kicsit belehal” – ismételgeti Montaguené (Györgyi Anna). A gyűlölködés, a háború áldozatokat követel, Rómeó és Júlia is az. A szülők Montaguené mellett Capuletné (Tóth Ildikó), Capulet (László Zsolt), és Montague (Szikszai Rémusz) magyarázzák a megmagyarázhatatlant. Gyászuk nyughatatlan, dühödt és őrületbe forduló. A célpontot azonban nem önmagukban találják meg, hanem a fiatalokban. Olyan az egész, mint amikor a kamasz gyereket kérdőre vonja a szülő egy kimaradt éjszaka miatt. Persze itt nagyobb a tét, a hangnem mégis ugyanaz. Mind a négy színész rendkívül erős alakítást nyújt, játékuk egyszerre intim, kitárulkozó és sodró. A végén aztán otthagyják a gyerekeket és egyszerűen bezáródik a kriptaajtó. A háború pedig minden bizonnyal tovább folytatódik. A Szeget szeggel feldolgozása Tasnádi Istvánnak jutott, el is végezte a feladatot, az etűd „Érzékenyjáték céges környezetben, Shakespeare után szabadon” alcímet viseli, sokat elmondva a szerzői nézőpontról. Tasnádi a mű alapsztoriját felhasználva egy mai zaklatási történetet szőtt, a férfiak egy munkahelyen követnek el jókora határátlépéseket. Bár a darab épp azért jó, mert nem ítélkezik, hanem felvillantja a téma különböző aspektusait. Mer szabadszájú lenni, és egyúttal a figurák döntéseinek mozgatórugóiba is finoman beavat. Játékosan durva, kíméletlenül pőre. A szereplők, Hartai Petra, Szőke Abigél, Ódor Kristóf és Kovács Máté érezhetően élvezték a jól megírt dialógusokat. Az etűdbe werkfilmes jelenetek is bekerültek. (operatőr: Meister Natália Nóra.) A szintén a Budapesti Tavaszi Fesztivál online programjában vetített harmadik epizód szerzői Kovács Viktor és Kovács Dominik, címe A plüss és a Lear király ihletésére íródott. A színhely egy menza, de lehetne akár egy húsfeldogozó is. Regan, Lear középső lánya (Láng Annamária) és Cornwall, Regan férje (Mészáros Béla) húsokat vagdalnak, nyulat nyúznak. „Ez az ország állandóan háborúzik” - mondja Cornwall. Hát igen, bólinthatunk, pedig ők nem is a mi országunkra gondoltak. A hústrancsírozás maga a háború leképezése. A középső lány különösen sértett, apjától és testvéreitől sem kapta meg, amit szeretett volna, tele van hiánnyal, ez pedig agressziót szül. A király veje pedig utal ugyan arra, hogy kétnaponta a nevére kerül egy várkastély, mégis a feleségével együtt válik nyúzóvá, olyanná, aki végül a legkisebb lányt szimbolizáló plüssnek is neki esik. Ha egyszer valami elszabadul, nemigen van megállás. Infó: Shakespeare/37 TRIP Webszínház Erdős Virág: Montague és Capulet Tasnádi István: Szeget szeggel Kovács Viktor / Kovács Dominik: A plüss Rendező: Magács László Budapesti Tavaszi Fesztivál, online