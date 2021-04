Koronavírusos férfi holtteste sodródott a partra a csendes-óceáni Vanuatuban

Németországban a Zöldek jelöltjének bejelentése után a megosztott konzervatív pártszövetség is lép.

A német Kereszténydemokrata Unió (CDU) szövetségi választmánya nagy többséggel állást foglalt amellett, hogy Armin Laschet (képünkön) pártelnök, észak-rajna-vesztfáliai miniszterelnök legyen a CDU és a testvérpárt Keresztényszociális Unió (CSU) közös kancellárjelöltje a szeptemberi szövetségi parlamenti (Bundestag-) választáson – közölték kedden Berlinben. A hajnalban kiadott közlemény szerint a döntést hosszú és intenzív vita előzte meg személyekről, választási esélyekről és a párt bázisának hangulatáról. A kancellárjelöltségre Armin Laschet és a Markus Söder CSU-elnök, bajor miniszterelnök is pályázott, ami a második világháború vége óta működő szövetség történetének egyik leghevesebb testvérpárti vitájához vezetett. A kérdés a CDU-t is megosztotta, több vezető politikus, köztük elnökségi és választmányi tagok is a pártelnöknél népszerűbb bajor kormányfő jelölését javasolták. Arra hivatkoztak, hogy a pártszövetség Markus Söder vezetésével nagyobb eséllyel lehet sikeres a Bundestag-választáson, és a tagság, illetve a választók is többnyire őt támogatják. A rendkívüli – a pártelnök által hétfő délelőtt összehívott – választmányi ülésen hat órán keresztül folytatott vita után, éjfél után szavaztak. A testület szavazati joggal rendelkező 46 tagja közül 31-en Armin Laschetre, 9-en Markus Söderre voksoltak. A titkos szavazáson hatan tartózkodtak. Armin Laschet így 77,5 százalékos támogatottságot szerzett a választmánytól.