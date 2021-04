Ursula von der Leyen a Jobbiknak: megvédjük a költségvetést

Leginkább a Balatont vennék célba a nyaralók, de az élmezőnyben van Hajdúszoboszló, Hévíz, Eger, Gyula, Zalakaros és Pécs is.

Az elmúlt hetek korlátozások enyhítéséről és az oltási számok markáns növekedéséről szóló híreinek hatására a lakosság harmada újra bízik abban, hogy el tud menni nyaralni – derül ki a Szállás.hu és az Ipsos legfrissebb reprezentatív felméréséből. A közleményük szerint míg tavaly a lakosság közel fele jutott el nyaralni a pandémia két hulláma között, az idei nyár már most kedvezőbbnek tűnik a hazai turisztikai szereplők számára. A Szállás.hu idén februártól kéthetente végez reprezentatív kutatást az Ipsosszal a lakosság körében az aktuális trendek nyomon követéséhez. A lazító bejelentések hatása egyértelműen látszik a foglalási számokban is, napról napra gyarapodnak a nyári előfoglalások – mondta Trepess Beatrix, a Szállás.hu közösségi média- és pr-menedzsere a közleményben. A tavaly ilyenkori foglalásoknak a többszöröse érkezik jelenleg a nyárra. Az átlagos foglalási ár éjszakánként és személyenként 9070 forint, az átlagos foglalási érték 118 700 forint. Bár a kutatásban részt vevők többsége maximum 100 ezer forint körüli szállásköltséggel tervez, a teljes nyaralásra többet költenének, maximum 300 ezer forinttal kalkulálnak – ismertette. Az átlagos foglalás 4 éjszakára szól idén, míg tavaly 2-3 éj volt, a Szállás.hu foglalási adatai alapján az átlagos vendéglétszám foglalásonként 3-4 fő. A kutatás szerint 10-ből 8 nyaralást tervező nem hotelben tölti majd nyaralását: az idei nyári foglalások 33 százaléka apartmanba szól, míg hotelbe 25 százalék. Az eddig lezárt öt kutatás alapján kizárólag belföldi nyaralást a lakosság kétharmada, külföldit tízből 2 fő tervez idén nyárra. A bel- és külföldre is utazók aránya visszatért a március eleji és azelőtti szintre (11-12 százalék). Április elején a nyaralást nem tervezők aránya stagnálást mutat, a lakosság egyharmada továbbra sem tud vagy nem mer tervezni. Az Ipsos felmérése szerint a legkedveltebb belföldi úti cél a Balaton és környéke, ahová a nyaralók több mint fele utazna idén. Ezen belül kifejezetten Siófokra 10-12 százalékuk menne üdülni. Megnőtt Hévíz népszerűsége (7 százalék) április elejére, emellett pedig továbbra is vonzó Eger, Hajdúszoboszló és Lillafüred–Szilvásvárad is. A Szállás.hu előfoglalási adatai alapján Balaton továbbra is népszerű, a foglalások 35 százaléka ide szól június-július-augusztus időszakra. A nyári top10 belföldi úti cél között az első helyezett és további 3-4 település is a Balaton térségében van. A legkeresettebb Siófok, a foglalások ötödével. Az élmezőnyben van Balatonfüred, Hajdúszoboszló, Hévíz, Eger, Gyula, Zalakaros, Pécs, Balatonlelle és Szeged is. Régiós bontásban kedvelt Észak-Magyarország is, a foglalások 16,3 százalékával, a Nyugat-Dunántúlra eddig minden tizedik foglalás szól, a Dél-Alföldre pedig az összes leadott foglalás 9,4 százaléka. A kutatás a magyar 18-59 éves internetező lakosságra nem, kor, régió és településtípus szerint reprezentatív.